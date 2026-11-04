Akademik Saičić: Studenti nisu predali Kosovo. Lažne patriote se uvijaju u zastave i hvale junake sa Košara

Akademik Radomir Saičić, kandidat Studentske liste, gostujući u emisiji „Oko“ na RTS-u, poručio je da studenti nisu potpisivali Vašingtonski, Briselski ni francusko-nemački sporazum, niti su donosili odluke o ukidanju dinara, predaji energetike, Gazivoda, registarskih tablica i drugih nadležnosti.

„Te lažne patriote uvijaju se u zastave i hvale junake sa Košara, a studentima imputiraju da imaju nedostatak patriotizma. Ali studenti nisu potpisali Vašingtonski sporazum. Nisu potpisali Briselski sporazum, kao što nisu potpisali francusko-nemački sporazum. Nisu ukinuli dinar kao sredstvo plaćanja. Studenti nisu predali energetiku. Nisu predali Gazivode. Nisu predali razne druge stvari – automobilske tablice, poštanski broj, Kosovo“, rekao je Saičić.

Naglasio je da polazi od Ustava Srbije i da su Kosovo i Metohija, prema njemu, neotuđivi deo teritorije.

„Do tada je to za mene privremeno okupirana teritorija. I mi moramo da se potrudimo da obezbedimo uslove, u pregovorima sa relevantnim međunarodnim faktorima, da se našim ljudima tamo obezbedi kvalitetan život“, dodao je, ističući da se za prava Srba treba boriti diplomatijom, a ne ratom.

Saičić je ocenio da se Rusija trenutno više zalaže za teritorijalni integritet Srbije nego vlast u Beogradu. Kritikovao je i dosadašnje predstavnike interesa Srbije na Kosovu, pominjući Veselinovića i Radoičića, i poručio da Studentska lista ima stručnjake koji bi preuzeli odgovornost za ovo pitanje.

Akademik Radomir Saičić (rođen 1961. u Beogradu) redovni je profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i redovni član SANU od 2018. godine. Na izbornoj listi „Studentska lista – Studenti pobeđuju“ bio je na 91. mestu. Lista je na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra 2026. osvojila preko 53 odsto glasova i apsolutnu većinu u Skupštini.

Zajecaronline/J.V.

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