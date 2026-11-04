JEDNOGLASNO! REM kaznio Informer: Sedam dana zabrane emitovanja emisije „Prve info“ zbog naročito teške povrede zakona

JEDNOGLASNO! REM kaznio Informer!
Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) jednoglasno je odlučio da se televiziji Informer izrekne zabrana emitovanja formata u kojem je učinjena naročito teška povreda zakona. Zabrana traje sedam dana i odnosi se na emisiju „Prve info“, u kojoj je voditeljka, tokom predizborne kampanje, iznela svoj politički stav.
Odluka je doneta na današnjoj sednici Saveta REM-a. Istovremeno, ispred zgrade REM-a na Trgu Nikole Pašića organizovan je protest podrške Informeru. Među okupljenima su bili i v. d. predsednika Republike Ana Brnabić, predsednik SNS-a Miloš Vučević, sin bivšeg predsednika Srbije Danilo Vučić, kao i brat bivšeg predsednika Andrej Vučić.
Članovi Saveta REM-a Rodoljub Šabić i Dubravka Valić Nedeljković ukazali su da se, u trenutku održavanja sednice, ispred zgrade nalazi vršiteljka dužnosti šefa države koja govori negativno o članovima ovog regulatornog tela.
Okupljeni na Trgu Nikole Pašića jutros su ometali ekipu N1 koja je izveštavala o današnjoj sednici REM-a, zbog čega je Nezavisno udruženje novinara Srbije zatražilo hitnu reakciju nadležnih institucija.
Zajecaronline/J.V.
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MIRA ŠKORIĆ RASPRODALA SAVA CENTAR! Četiri decenije uspešne karijere slavi pred punom dvoranom!
MIRA ŠKORIĆ RASPRODALA SAVA CENTAR! Četiri decenije uspešne karijere slavi pred punom dvoranom!
Folk diva Mira Škorić obeležiće 40 godina uspešne muzičke karijere pred rasprodatim Sava centrom! Za veliki jubilarni koncert, zakazan za 19. novembar 2026. godine, ulaznice su rasprodate. Publiku očekuje veče posvećeno pesmama koje su obeležile decenije i osvojile srca brojnih generacija. Rasprodata dvorana najlepša je uvertira u proslavu velikog jubileja i potvrda snažne veze koju Mira već četiri decenije gradi sa svojom publikom. Prepoznatljiv glas, iskrena emocija i hitovi koji traju obeležili su njen muzički put. Upravo će se sve to susresti na sceni Sava centra.
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