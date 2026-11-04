JEDNOGLASNO! REM kaznio Informer: Sedam dana zabrane emitovanja emisije „Prve info“ zbog naročito teške povrede zakona

JEDNOGLASNO! REM kaznio Informer!

Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) jednoglasno je odlučio da se televiziji Informer izrekne zabrana emitovanja formata u kojem je učinjena naročito teška povreda zakona. Zabrana traje sedam dana i odnosi se na emisiju „Prve info“, u kojoj je voditeljka, tokom predizborne kampanje, iznela svoj politički stav.

Odluka je doneta na današnjoj sednici Saveta REM-a. Istovremeno, ispred zgrade REM-a na Trgu Nikole Pašića organizovan je protest podrške Informeru. Među okupljenima su bili i v. d. predsednika Republike Ana Brnabić, predsednik SNS-a Miloš Vučević, sin bivšeg predsednika Srbije Danilo Vučić, kao i brat bivšeg predsednika Andrej Vučić.

Članovi Saveta REM-a Rodoljub Šabić i Dubravka Valić Nedeljković ukazali su da se, u trenutku održavanja sednice, ispred zgrade nalazi vršiteljka dužnosti šefa države koja govori negativno o članovima ovog regulatornog tela.

Okupljeni na Trgu Nikole Pašića jutros su ometali ekipu N1 koja je izveštavala o današnjoj sednici REM-a, zbog čega je Nezavisno udruženje novinara Srbije zatražilo hitnu reakciju nadležnih institucija.

Zajecaronline/J.V.

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