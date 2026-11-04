Zločin se dogodio 2. novembra u večernjim časovima, kada je, kako se sumnja, majka detetu zadala više udaraca u predelu tela, usled čega je devojčica preminula.

Dežurni javni tužilac izašao je na lice mesta i obavio uviđaj, nakon čega je policiji naložio da izuzme sve materijalne dokaze i tragove koji će biti predmet daljih veštačenja i analiza.

U daljem postupanju, u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu, uhapšena je A. Š. zbog sumnje da je izvršila krivično delo teško ubistvo. Njoj je određeno zadržavanje do 48 sati.

Za ovo krivično delo zaprećena je kazna zatvora od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor.

Uhapšen je i otac devojčice T. Š. (54) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nepružanje pomoći, za koje je zaprećena kazna zatvora od tri meseca do pet godina. I njemu je određeno zadržavanje do 48 sati.

Kako je saopšteno, osumnjičeni će u zakonskom roku biti privedeni i saslušani pred Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu.

Zaječasonline/Blic/M.M.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!