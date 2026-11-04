Horor u Novom Sadu: Majka osumnjičena za ubistvo bebe
Majka A. Š. (33) osumnjičena je da je ubila svoju jednogodišnju ćerku M. Š. u Novom Sadu. Uhapšen je i otac deteta T. Š. (54) zbog sumnje da nije pružio pomoć devojčici, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Novom Sadu.
Zločin se dogodio 2. novembra u večernjim časovima, kada je, kako se sumnja, majka detetu zadala više udaraca u predelu tela, usled čega je devojčica preminula.
Dežurni javni tužilac izašao je na lice mesta i obavio uviđaj, nakon čega je policiji naložio da izuzme sve materijalne dokaze i tragove koji će biti predmet daljih veštačenja i analiza.
U daljem postupanju, u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu, uhapšena je A. Š. zbog sumnje da je izvršila krivično delo teško ubistvo. Njoj je određeno zadržavanje do 48 sati.
Za ovo krivično delo zaprećena je kazna zatvora od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor.
Uhapšen je i otac devojčice T. Š. (54) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nepružanje pomoći, za koje je zaprećena kazna zatvora od tri meseca do pet godina. I njemu je određeno zadržavanje do 48 sati.
Kako je saopšteno, osumnjičeni će u zakonskom roku biti privedeni i saslušani pred Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu.
Zaječasonline/Blic/M.M.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
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Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku i pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
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