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Horor u Novom Sadu: Majka osumnjičena za ubistvo bebe

04.11.2026.
Pixabay/fotos1992

Horor u Novom Sadu: Majka osumnjičena za ubistvo bebe

Majka A. Š. (33) osumnjičena je da je ubila svoju jednogodišnju ćerku M. Š. u Novom Sadu. Uhapšen je i otac deteta T. Š. (54) zbog sumnje da nije pružio pomoć devojčici, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Novom Sadu.

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