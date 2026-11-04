NBS upozorava na lažne poruke za korisnike Alta banke: Informacije o plaćanju od AOD

Narodna banka Srbija upozorila je danas građane koji imaju kredite u Alta banci a.d. Beograd. Nikako da ne uplaćuju novac na brojeve računa u prevarnim SMS porukama.

U ovim porukama se kao alfanumerički ID pošiljaoca pojavljuje naziv ”AltaPay”. Jasne informacije za izmirivanje obaveza dobiće od Agencije za osiguranje depozita.

– Narodna banka Srbija je dobila informacije od građana koji navode da su dobili SMS poruke u kojima se kao alfanumerički ID pošiljaoca pojavljuje naziv AltaPay”, navodi se u saopštenju centralne banke. NBS je dobila i informaciju da neki građani dobijaju SMS poruke sa nepoznatih brojeva.

U tim porukama se pozivaju da izmire svoje obaveze po ugovorima o kreditu na određene brojeve računa u Banci Poštanska Štedionica.

”Ukazujemo građanima i svim klijentima Alta banke ad Beograd u stečaju i Alta Group doo Beograd, da nikako ne vrše uplate na osnovu ovakvih ili sličnih SMS poruka, ili eventualno imejlova slične sadržine. Građani koji imaju kredite u Alta banci ad Beograd u stečaju će blagovremeno dobiti jasne informacije i uputstva o daljem načinu izmirivanja svojih obaveza isključivo od Agencije za osiguranje depozita, koja je preuzela upravljanje nad bankom – navodi se u saopštenju.

Kako je navedeno, građani koji imaju kredite odobrene od Alta banke a.d. Beograd.

U stečaju treba da sačekaju obaveštenje Agencije za osiguranje depozita o banci i broju računa na koji će ubuduće plaćati svoje obaveze po ugovoru o kreditu.

NBS upozorava na lažne poruke za korisnike Alta banke: Informacije o plaćanju od AOD

Nikako ne treba da postupaju po sumnjivim SMS porukama nepoznatih pošiljalaca, niti eventualno imejlovima istog tipa.

Narodna banka Srbije je odmah obavestila banku Poštanska štedionica a.d. Beograd kako bi preduzela odgovarajuće mere u vezi sa računom koji se navodi u jednoj od tih SMS poruka, uz zahtev da ta banka preduzme pojačane mere kontrole sumnjivih transakcija, odnosno priliva.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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