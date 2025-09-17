Medved napao planinara u Nacionalnom parku!

Medved u Nacionalnom parku Jelouston napao je planinara nakon iznenadnog susreta na stazi Turbid Lejk, saopštili su danas zvaničnici parka. Povrede planinara nisu opasne po život, ali je 29-godišnjak zadobio povrede grudnog koša i ruke, navodi se u saopštenju, prenosi En-Bi-Si njuz.

Planinar se juče nalazio sam na stazi Turbid Lejk kada je naišao na medveda i pokušao da upotrebi sprej, naveli su iz parka. Na osnovu prirode napada, najverovatnije se radi o grizliju, iako je planinar rekao da je možda bio crni medved, dodaje se u saopštenju. Staza Turbid Lejk zatvorena je do daljeg nakon napada. Ona se nalazi severoistočno od Meri Beja na jezeru Jelouston.

“Pošto je u pitanju bila odbrambena reakcija medveda tokom iznenadnog susreta, park neće preduzimati nikakve mere protiv životinje”, saopštili su iz Nacionalnog parka Jelouston.

Napad koji se juče dogodio je prvi napad medveda na čoveka u Jeloustounu od maja 2021. godine. I tada je bio u pitanju planinar koji je bio sam, rekli su zvaničnici parka. Oni preporučuju da planinari idu u grupama od najmanje tri osobe da bi smanjili rizik od napada medveda.

