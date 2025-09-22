Mali gestovi – velike “Poruke u tegli”: Mladi istraživači Srbije obeležili Svetski dan čišćenja

Povodom Svetskog dana čišćenja, koji se ove godine obeležava 20. septembra, Mladi istraživači Srbije su, zajedno sa partnerskim organizacijama širom Srbije, realizovali radionice apcikaže i organizovali akciju sakupljanja otpada u okviru kampanje „Transparentno: Ne kupuj – stvaraj”!.

Svetski dan čišćenja, koji se ove godine obeležava 20. septembra, je prilika da se zapitamo: ”Gde završava naše staklo?”.

Iako je u svetu uobičajena praksa, u Srbiji je tek nedavno uspostavljen sistem sakupljanja staklene ambalaže koja se zatim šalje na reciklažu.

Sve što ostane izvan tog sistema završava na deponijama ili u prirodi, gde može opstati hiljadama godina.

Mladi istraživači Srbije obeležili Svetski dan čišćenja

Kako bi podigli svest o problemima u zaštiti životne sredine, dvanaest organizacija civilnog društva koje su podržane kroz EKO-SISTEM program, pridružilo se kampanji „Transparentno: Ne kupuj – stvaraj!“, koju su pokrenuli Mladi istraživači Srbije uz podršku Švedske.

Na različitim lokacijama širom Srbije (Kraljevo, Kragujevac, Pirot, Užice, Bor, Požega, Novi Sad, Valjevo, Vrnjci, Milutovac) više od 400 učenika osnovnih i srednjih škola učestvovalo je u kreativnim radionicama apciklaže i edukativnim aktivnostima posvećenim odgovornom pravljanju otpadom.

Cilj radionica je, između ostalog, bio da prikaže otpadno staklo kao izvor inspiracije, ali i vredan resurs, koji kroz reciklažu ili apciklažu može dobiti novi život i prerasti u korisne ili ukrasne predmete kao što su lampe, mozaici, držači za olovke ili dekorativne vaze.

Pored kreativnih radionica, organizovana je i jedna akcija sakupljanja otpada.

Kako je u okolini Sjenice poslednjih nedelja bilo velikih problema sa lokalnom deponijom, organizovana je akcija čišćenja u kojoj je učestvovalo preko 40 učenika srednjih škola.

Na ovaj način, mladi su želeli da skrenu pažnju na lokalne izazove i probude svest svojih sugrađana.

Svaka radionica završena je aktivnošću „Poruke u tegli“, kroz koju su najmlađi učesnici slali poruke sebi, odraslima, prirodi i planeti o tome kako zamišljaju odgovorniju i održiviju budućnost.

Ova simbolična akcija pokazala je da čak i mali gestovi mogu nositi snažnu poruku, i da svako od nas može doprineti odgovornijem i održivijem svetu.

Zajecaronline/ Mladi istraživači Srbije/ N.B.

