Majli Sajrus dobila zvezdu na Stazi slavnih!

Majli Sajrus dobila je svoju zvezdu na čuvenom „Hollywood Walk of Fame-u“ u Los Anđelesu i tako zauvek upisala ime među najveće zvezde svetske zabavne industrije!

Na svečanoj ceremoniji podršku su joj pružile Donatela Versaće, Anja Tejlor-Džoj, a među prisutnima su bili Majlina majka Tiš Sajrus, sestra Brendi, verenik Maks Morando.

Uz nju je bio i veliki broj fanova koji su satima čekali na Holivud bulevaru kako bi prisustvovali otkrivanju zvezde.

Zajecaronline/J.V.

