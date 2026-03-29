LOKALNI IZBORI U SRBIJI: Presek izlaznosti do 14 časova!

U deset lokalnih samouprava u Srbiji – Arandelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci danas se održavaju redovni lokalni izbori.

Biračka mesta otvorena su u sedam sati, a zatvaraju se u 20 časova.

Građani deset lokalnih samouprava, njih ukupno 247.985, na redovnim izborima biraju odbornike lokalnih skupština.

Presek izlaznosti do 14 časova

U Majdanpeku glasalo 40,06 odsto upisanih birača

Izlaznost na lokalnim izborima u Majdanpeku do 14.00 sati je 40,06 odsto upisanih birača na šest biračkih mesta koja predstavljaju reprezentativni uzorak, rekao je za Tanjug predsednik Opštinske izborne komisije Dejan Škorić.

Prema njegovim rečima, na tim biračkim mestima sve protiče mirno i bez problema.

U Lučanima glasalo 47,53 odsto upisanih birača

Na lokalnim izborima u Lučanima do 14 časova glasalo je 47,53 odsto upisanih birača, rečeno je Tanjugu u Opštinskoj izbornoj komisiji.

Na redovnim lokalnim izborima u Lučanima pravo glasa ima 14.632 birača koji svoje građansko pravo mogu ostvariti na jednom od 43 biračka mesta, glasanjem za jednu od šest ponuđenih izbornih listi.

Zajecaronline.com/Boronline/24sedam

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.