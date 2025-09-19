Letnji maraton čitanja Biblioteke “Centar za kulturu” Kladovo uspešno je završen

Ovogodišnji maraton, koji je organizovan povodom obeležavanja 10 godina postojanja, doneo je izuzetne rezultate i još jednom potvrdio da ljubav prema čitanju raste iz generacije u generaciju.

Sa 30 prijavljenih učesnika, od kojih je 27 aktivno učestvovalo, maraton je potvrdio svoj značaj i postao trajan simbol posvećenosti čitanju.

Mladi čitaoci zajedničkim trudom pročitali su ukupno 534 knjige, što predstavlja impresivan uspeh i pravi dokaz njihove istrajnosti i ljubavi prema knjizi.

Nagrade i priznanja po kategorijama:

Kategorija 7–8 godina

U ovoj kategoriji učestvovalo je devetoro dece. Zahvaljujući izuzetnim rezultatima, nagrađeni su:

Nina Bajić – 62 pročitane knjige

Emilija Kosanović – 52

Ognjen Nikolić – 43

Kategorija 9–10 godina

Devetoro učesnika pokazalo je veliko interesovanje i pročitalo značajan broj knjiga. Nagrade su osvojili:

Lena Lakićević – 70 knjiga

Sofija Milanović – 39

Daša Stevanović – 33

Kategorija 11–14 godina

I u najstarijoj kategoriji imali smo izuzetne čitače. Nagrađeni su:

Lena Klencovljević – 19 pročitanih knjiga

Uroš Belonić – 15

Stefan Belonić – 15

Lena Janković – 11

Letnji maraton čitanja Bibloteke “Centar za kulturu” Kladovo, još jednom je pokazao koliko je važno podsticati ljubav prema knjizi kod najmlađih.

Svečana dodela nagrada održaće se u oktobru, tokom Dečje nedelje, čime će se na najlepši način obeležiti desetogodišnjica maratona.

O tačnom datumu i mestu održavanja dobitnici će biti blagovremeno obavešteni.

Zajecaronline/kulturakladovo/N.B.

