Letnji maraton čitanja Biblioteke “Centar za kulturu” Kladovo uspešno je završen
Ovogodišnji maraton, koji je organizovan povodom obeležavanja 10 godina postojanja, doneo je izuzetne rezultate i još jednom potvrdio da ljubav prema čitanju raste iz generacije u generaciju.
Sa 30 prijavljenih učesnika, od kojih je 27 aktivno učestvovalo, maraton je potvrdio svoj značaj i postao trajan simbol posvećenosti čitanju.
Mladi čitaoci zajedničkim trudom pročitali su ukupno 534 knjige, što predstavlja impresivan uspeh i pravi dokaz njihove istrajnosti i ljubavi prema knjizi.
Nagrade i priznanja po kategorijama:
Kategorija 7–8 godina
U ovoj kategoriji učestvovalo je devetoro dece. Zahvaljujući izuzetnim rezultatima, nagrađeni su:
Nina Bajić – 62 pročitane knjige
Emilija Kosanović – 52
Ognjen Nikolić – 43
Kategorija 9–10 godina
Devetoro učesnika pokazalo je veliko interesovanje i pročitalo značajan broj knjiga. Nagrade su osvojili:
Lena Lakićević – 70 knjiga
Sofija Milanović – 39
Daša Stevanović – 33
Kategorija 11–14 godina
I u najstarijoj kategoriji imali smo izuzetne čitače. Nagrađeni su:
Lena Klencovljević – 19 pročitanih knjiga
Uroš Belonić – 15
Stefan Belonić – 15
Lena Janković – 11
Letnji maraton čitanja Bibloteke “Centar za kulturu” Kladovo, još jednom je pokazao koliko je važno podsticati ljubav prema knjizi kod najmlađih.
Svečana dodela nagrada održaće se u oktobru, tokom Dečje nedelje, čime će se na najlepši način obeležiti desetogodišnjica maratona.
O tačnom datumu i mestu održavanja dobitnici će biti blagovremeno obavešteni.
Zajecaronline/kulturakladovo/N.B.
