Lepo vreme u Zaječaru, ali jutra ostaju hladna – evo kakva je prognoza

U Srbiji se sutra ujutro mestimično očekuje slab prizemni mraz, a na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku Srbije i slab mraz na dva metra visine, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine, a samo se na severozapadu Vojvodine, na zapadu i jugozapadu Srbije uz umerenu oblačnost ponegde očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak tokom popodneva.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), vetar će biti slab do umeren, istočni i jugoistočni, dok će najniža temperatura biti od -3 u Timočkoj Krajini do 8 stepeni u Beogradu, a najviša od 17 do 21 stepen.

Sutra nas u Zaječaru očekuje sunčano vreme sa vedrim nebom. Temperature će se znatno razlikovati između dana i noći, sa maksimalnom temperaturom od prijatnih 17°C i minimalnom od hladnih 2°C .

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 19. marta, jutra će biti hladna, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a na jugu i istoku zemlje se ponegde očekuje i slab mraz na dva metra visine.

Tokom dana biće pretežno sunčano i toplo vreme za drugu dekadu marta sa dnevnom temperaturom od 15 do 20 stepeni.

Zajecaronline/tanjug/aladin.info/N.B.

