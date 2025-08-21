LAŽNI KOLAČ OD ŠLJIVA,TOPI SE U USTIMA

Potrebno je:

Sastojci:

1 litar mleka

10 kašika šećera

1 vanilin šećer

200 g griza

70 g maslaca

1 jaje

Fil od šljiva:

1 kg šljiva (sveže ili smrznute)

2 kašike šećera

1 kesica vanilinog šećera

Dodatno:

4 kašika ulja

prezle

4 kašike šećera

1 vanilin šećer

Priprema:

Šljive očistite pa staite u dublju posudu. Dodajte četiri kašike šećera i vanilin šećer, pa stavite na tihu vatru i pustite da se sjedine, jedno pola sata, dok ne postanu kaša. Zatim propržite prezle pa dodajte šećer. Skuvajte griz pa ga sipajte i dodate mleko i šećer, uz mešanje dok se sve ne sjedini. Skinite sa ringle i umepajte maskac i jedno jaje umućeno sa vanilinim šećerom. Stavite u kalup stavite jedan deo prezli pa pola smese griza, onda ceo fil od šljiva. Ponovo stvite griz. Onda opet prezle.

