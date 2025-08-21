Izdvajamo Recept Vesti

LAŽNI KOLAČ OD ŠLJIVA,TOPI SE U USTIMA

21.08.2025.
foto:pinterest

Potrebno je:

 Sastojci:

  • 1 litar mleka
  • 10 kašika šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 200 g griza
  • 70 g maslaca
  • 1 jaje

Fil od šljiva:

  • 1 kg šljiva (sveže ili smrznute)
  • 2 kašike šećera
  • 1 kesica vanilinog šećera

Dodatno:

  • 4 kašika ulja
  • prezle
  • 4 kašike šećera
  • 1 vanilin šećer

Priprema:

Šljive očistite pa staite u dublju posudu. Dodajte četiri kašike šećera i vanilin šećer, pa stavite na tihu vatru i pustite da se sjedine, jedno pola sata, dok ne postanu kaša. Zatim propržite prezle pa dodajte šećer. Skuvajte griz pa ga sipajte i dodate mleko i šećer, uz mešanje dok se sve ne sjedini. Skinite sa ringle i umepajte maskac i jedno jaje umućeno sa vanilinim šećerom. Stavite u kalup stavite jedan deo prezli pa pola smese griza, onda ceo fil od šljiva. Ponovo stvite griz. Onda opet prezle.

