Kuća čista kao apoteka: Prebrišite podove ovom mešavinom!

Prašina koja se brzo vraća nakon čišćenja podova može biti veoma frustrirajuća, ali postoji jednostavan trik koji može pomoći da podovi duže ostanu čisti.

Čišćenje podova glicerinom smatra se efikasnim jer ovaj sastojak deluje kao antistatičko sredstvo koje sprečava taloženje prašine stvaranjem tankog zaštitnog sloja na površini. Za razliku od nekih komercijalnih sredstava koja mogu ostavljati lepljive tragove zbog voskova u sastavu, biljni glicerin omogućava poliranje bez nakupljanja slojeva prljavštine.

Recept je veoma jednostavan

U kofu sipajte oko pet litara tople vode, dodajte jednu supenu kašiku glicerina i, po želji, nekoliko kapi eteričnog ulja za prijatan miris. Smesa treba da se dobro promeša pre nego što se u nju potopi dobro isceđena krpa. Važno je da se ne doda previše glicerina jer pod može postati klizav i ostavljati tragove, a optimalna količina je jedna kašika na standardnu kofu vode.

Ovaj trik može pomoći i kod laminata i kod starog parketa jer glicerin popunjava sitne ogrebotine i vraća sjaj površini. Ključno je da krpa bude dobro isceđena kako pod ne bi bio mokar.

Glicerin je bezbedan za kućne ljubimce i može se koristiti i na pločicama u kuhinji i kupatilu, uz oprez da se ne stavi previše kako površina ne bi postala klizava. Dostupan je u apotekama i veoma je pristupačan.

Najčešća greška pri održavanju podova je korišćenje prevelike količine sredstva za čišćenje ili ostavljanje poda previše mokrim, zbog čega se prašina brže ponovo nakuplja.

Zajecaronline/Najzena.alo.rs/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.