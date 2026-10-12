Krenite na vreme: Radovi na putu ka aerodromu i usporen saobraćaj

Radovi na putu za aerodrom u Beogradu u prvoj fazi, tokom koje se očekuju najveća usporenja i otežano odvijanje saobraćaja usled uklapanja postojeće saobraćajnice sa novoizgrađenom, trajaće do 10 dana, najavilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Po završetku prve faze, saobraćaj će biti preusmeren u skladu sa drugom fazom realizacije projekta. Čime će se stvoriti uslovi za povoljnije odvijanje saobraćaja.

Završetak ovih radova planiran je do kraja ove godine.

Na deonici od petlje Aerodrom do raskrsnice sa Vojvođanskom ulicom, kao i pripadajućim prilaznim i priključnim saobraćajnicama kompleksa aerodroma “Nikola Tesla” doći će do privremene izmene saobraćaja zbog radova na izgradnji dela saobraćajnice – Put za aerodrom.

Preusmeravanje saobraćaja, odvijaće se prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Tokom izvođenja radova, kako se navodi, moguća su povremena otežana odvijanja i usporavanja saobraćaja. Zbog toga se vozačima koji ovu deonicu koriste preporučuje da, u skladu sa trenutnim uslovima na putu, koriste i alternativne pravce.

Putnicima i korisnicima usluga aerodroma savetuje se da unapred planiraju putovanje. Takođe da ostave dodatno vreme za dolazak na aerodrom, kako bi izbegli eventualna kašnjenja.

Pristup Aerodromu “Nikola Tesla” Beograd biće omogućen tokom celog perioda izvođenja radova.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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