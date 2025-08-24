KRAJ SARADNJE Partizan više ne računa na ovog fudbalera
Partizan više ne računa Alda Kalulua, saznaje Maxbet Sport.
Francuski fudbaler poreklom iz DR Konga je u Humsku stigao pre dve godine kao veliko pojačanje, ali nije u potpunosti opravdao očekivanja. Njegova plata predstavlja veliko opterećenje za budžet crno-belih, a doprinos na terenu je mizeran.
Kalulu ima sve manju minutažu. Protiv Radničkog iz Kragujevca je odigrao 13 minuta, a u prvom meču protiv Hibernijana u Humskoj samo četiri, a u naredne tri utakmice nije ulazio u igru.
KRAJ SARADNJE Partizan više ne računa na ovog fudbalera
Isti izvor navodi da Kalulu od starta nije pokazao da želi da sarađuje sa aktuelnim rukovodstvom, ali i da želi da bude deo grupe. Poređenja radi, Bibars Natho je uradio potpuno suprotno. Odrekao se dela primanja jer zna da je klub u teškoj situaciji, pomirio se sa tim da će mu minutaža biti redukovana i spreman je da u svakom trenutku pomogne mladim momcima oko sebe da se izgrade kao fudbaleri i ličnosti.
Uprava Partizana se nada da će Kalulu pronaći novi klub. Veruju u Humskoj da bi u naredne dve nedelje u dogovoru sa njegovim zastupnicima da pronađu rešenje kojim će svi biti zadovoljni.
Zajecaronline/Maxbet Sport/sport.alo/N.B
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
SPEKTAKL U SKENDERIJI
Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!
Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.
Dodaj komentar