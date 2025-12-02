Konferencija “Srbija – Afrika 2025: Dostojanstvo”: Prisustvuje predsednik Vučić!

Druga konferencija “Srbija – Afrika 2025: Dostojanstvo” počela je danas u Palati Srbija, u organizaciji Bezbednosno informativne agencije (BIA), a prisustvuje i predsednik Aleksandar Vučić.

Konferenciji prisustvuju i direktor BIA Vladimir Orlić, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež, kao i delegacije iz više od 40 afričkih zemalja.

Predsednik Vučić je učestvovao i na prošlogodišnjoj konferenciji, održanoj pod nazivom “Srbija – Afrika 2024: Dostojanstvo”.

Ovo je drugi put da se konferencija u organizaciji BIA održava u Beogradu, a prošle godine je okupila delegacije iz 40 afričkih država.

