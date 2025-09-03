KONAČNO ODLUČENO: Prehrambeni gigant se deli na dve kompanije

Velika američka prehrambena kompanija Kraft Hajnc objavila je da će biti podeljena na dve posebne firme koje će tako javno kotirati ne tržištu.

Naime, imena novih kompanija još uvek nisu objavljena, ali jedna će se fokusirati na traženije proizvode, poput sosova, namaza i obroka sa dugim rokom trajanja, preneo je CNN.

U te brendove spadaju „hajnc“, „filadelfija“ i „kraft makarone sa sirom“.

Prehrambeni gigant se deli na dve kompanije!

Druga kompanija biće usmerena na manje prodavane prehrambene proizvode, kao su „oskar majer“, „kraft singls“ i „lančabls“. Izvršni direktor Kraft Hajnca Migel Patrisio rekao je da su „brendovi Kraft Hajnca su kultni i voljeni, ali složenost trenutne strukture otežava efikasnu raspodelu kapitala, davanje prioriteta inicijativama i podsticanje obima poslovanja u najperspektivnijim oblastima“. – Razdvajanjem na dve kompanije, možemo da odaberemo pravi nivo pažnje i resursa kako bismo pospešili potencijal svakog brenda – poručio je Patrisio. Kraft Hajnc očekuje da ce nove kompanije početi da posluju odvojeno u drugoj polovini 2026. godine, prenosi Tanjug.

Zajecaronline/Bizportal.rs/N.B

