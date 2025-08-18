KOLIKO PROTEINA TREBA UNETI DNEVNO? Organizam će vam sam pokazati da nije dovoljno!

Koliko proteina

Iako stručnjaci polemišu o detaljima vezanim za protein, veoma je važan da se unosi u organizam.

Nije samo ključan za izgradnju mišića, već utiče na energiju, zdravlje kose, kože, noktiju. Telo pokazuje kada nema dovoljno proteina, a ovo su neki od znakova.

Ukoliko nedugo posle obroka dobijete želju za grickalicama, postoji mogućnost da ono što ste jeli nije sadržalo dovoljno proteina. Dakle, glad je pokazatelj jer protein stabilizuje nivo šećera u krvi i daje osećaj sitosti.

Rane ili ogrebotine vam sporo zarastaju? To je zbog loše regeneracije tkiva koja se ostvaruje samo jakom konzumacijom proteina. Aktivira se i stvaranje kolagena i obnavljanje ćelija.

KOLIKO PROTEINA TREBA UNETI DNEVNO?

Treće, mišiće vam ne rastu a aktivno trenirate? Telo ne može da izgradi mišiće bez odgovarajućih „građevinskih materijala“, a mnogi spominju i proteinske šejkove kao dodatak ishrani.

Potom, ako vam opada kosa, uzrok može biti prehrana siromašna proteinima. Kada je reč o noktima, ako su kruti i lome se, bez proteina nokti nemaju od čega da se izgrade.

Muškarci treba da uzimaju barem 60 grama proteina dnevno, a žene oko 46 grama dnevno. Ovo su minimalne vrednosti za prosečne odrasle osobe sa umerenom fizičkom aktivnošću. Ako trenirate, želite da izgradite mišiće. Smršate ili ste u posebnom zdravstvenom stanju, potrebe su veće. Preporuke za aktivne osobe (fitnes, mršavljenje, rekreacija) je 1,2 do 2 grama proteina po kilogramu telesne težine.

Ne morate, naravno, brojati grame sve vreme. Krenite jednostavno – uz više grčkog jogurta, ali da u ishrani budu prisutna i jaja, kao i nemasni sir ili tofu.

