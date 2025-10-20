KK Zvezda: Karte za Baskoniju sutra u prodaji!

Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je da će sutra biti puštene u prodaju dnevne ulaznice za meč protiv Baskonije u Evroligi i naveo da će kapije Beogradske arene u četvrtak biti otvorene od 18 časova za sve koji žele da prate utakmicu Lige Evrope između fudbalera Brage i Crvene zvezde.

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće u četvrtak od 21 sat u Beogradskoj areni ekipu Baskonije u šestom kolu Evrolige.

“Crveno-beli su i pored ogromnih problema u velikom naletu i nalaze se u seriji od tri pobede, a dolazak Baskonije koja nema pobedu, ali je u svakom meču bila potpuno ravnopravan rival svima biće izuzetno težak zadatak za naš tim. Zato su podrška našim momcima i pune tribine, od izuzetne važnosti, a interesovanje za ovaj meč nakon vezanih pobeda nad Fenerbahčeom, Žalgirisom i Realom, uz brojne probleme sa kojima se bori naša ekipa – je izuzetno veliko. Karte za ovaj meč biće puštene u prodaju u utorak od 12 časova onlajn, kao i na blagajnama Beogradske arene od utorka do početka utakmice u terminima od 12 do 20 sati”, navodi se na zvaničnom sajtu Zvezde.

“Crveno-beli” su pozvali navijače da pruže podršku igračima na meču protiv Baskonije.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

