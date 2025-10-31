Kandaski teniser prvi polufinalista mastersa u Parizu!

Kanadski teniser Feliks Ože-Alijasim plasirao se u polufinale mastersa u Parizu, pošto je danas u četvrtfinalu pobedio Valentina Vašeroa iz Monaka rezultatom 6:2, 6:2.

Meč je trajao sat i 19 minuta. Ože-Alijasim je 10. teniser sveta, dok je Vašero 40. na ATP listi.

Kanadski teniser je u oba seta napravio po dva brejka i tako prošao među četiri najbolja na turniru u Parizu.

Ože-Alijasim će u polufinalu igrati protiv pobednika meča između Aleksa de Minora i Aleksandra Bublika.

Preostala dva četvrtfinala čine: Janik Siner-Ben Šelton i Aleksandar Zverev-Danil Medvedev.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

