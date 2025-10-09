Društvo Izdvajamo Servisne informacije Vesti

Kancelarija za mlade grada Zaječara započela aktivnosti u okviru projekta „Promocija dobrobiti dece u zaštiti od nasilja“

09.10.2025.
foto: Zajecar.info

Kancelarija za mlade grada Zaječara započela aktivnosti u okviru projekta „Promocija dobrobiti dece u zaštiti od nasilja“

U susret Dečjoj nedelji Kancelarija za mlade grada Zaječara u saradnji sa osnovnim školama „Ljuba Nešić“, „Hajduk Veljko“ i „Ljubica Radosavljević Nada“, započela je realizaciju aktivnosti u okviru projekta „Promocija dobrobiti dece u zaštiti od nasilja“, koji se sprovodi uz podršku Centra za prava deteta.

Glavne aktivnosti projekta odvijaju se kroz dijaloge sa adolescentima, nastavnicima i roditeljima, na temu mentalnog zdravlja, dostupnih resursa u zajednici i važnosti blagovremenog traženja podrške. Kroz ove razgovore, učesnici se informišu o tome gde mogu potražiti pomoć i savet, kao i o značaju brige o mentalnom zdravlju za prevenciju nasilja.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta stručnjaka za mentalno zdravlje koji rade sa adolescentima i roditeljima, uz poseban akcenat na prevenciju nasilja i unapređenju prava i dobrobiti dece. Projekat doprinosi povećanju svesti o važnosti mentalnog zdravlja i uslugama rane intervencije, primenom sveobuhvatnog i multisektorskog pristupa.

Dijaloge realizuje Multisektorski tim koji čine predstavnici Kancelarije za mlade, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja i obrazovnih ustanova.

Iz Kancelarije za mlade podsećaju da je grad Zaječar obezbedio besplatnu uslugu psihološkog savetovanja za adolescente i mlade uzrasta od 13 do 30 godina.

Zainteresovani se mogu prijaviti putem linka: (ovde).

Zajecaronline/zajecar.info/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar