Kancelarija za mlade grada Zaječara započela aktivnosti u okviru projekta „Promocija dobrobiti dece u zaštiti od nasilja“

U susret Dečjoj nedelji Kancelarija za mlade grada Zaječara u saradnji sa osnovnim školama „Ljuba Nešić“, „Hajduk Veljko“ i „Ljubica Radosavljević Nada“, započela je realizaciju aktivnosti u okviru projekta „Promocija dobrobiti dece u zaštiti od nasilja“, koji se sprovodi uz podršku Centra za prava deteta.

Glavne aktivnosti projekta odvijaju se kroz dijaloge sa adolescentima, nastavnicima i roditeljima, na temu mentalnog zdravlja, dostupnih resursa u zajednici i važnosti blagovremenog traženja podrške. Kroz ove razgovore, učesnici se informišu o tome gde mogu potražiti pomoć i savet, kao i o značaju brige o mentalnom zdravlju za prevenciju nasilja.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta stručnjaka za mentalno zdravlje koji rade sa adolescentima i roditeljima, uz poseban akcenat na prevenciju nasilja i unapređenju prava i dobrobiti dece. Projekat doprinosi povećanju svesti o važnosti mentalnog zdravlja i uslugama rane intervencije, primenom sveobuhvatnog i multisektorskog pristupa.

Dijaloge realizuje Multisektorski tim koji čine predstavnici Kancelarije za mlade, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja i obrazovnih ustanova.

Iz Kancelarije za mlade podsećaju da je grad Zaječar obezbedio besplatnu uslugu psihološkog savetovanja za adolescente i mlade uzrasta od 13 do 30 godina.

Zainteresovani se mogu prijaviti putem linka: (ovde).

Zajecaronline/zajecar.info/ N.B.

