Kako uštedeti novac za gorivo u 2022. godini?

Saznajte koji su to najbolji i provereni načini za uštedu novca koji trošite na gorivo u 2022. godini. Počećemo od onog najvažnijeg, a to su gume i njihova direktna veza sa potrošnjom goriva.

Koje gume za auto su energetski najefikasnije?

Jedan od načina na koji možete napraviti značajne uštede u potrošnji goriva jeste dobar izbor guma. Još od 2012. godine proizvođači guma su u obavezi da nalepnicama označavaju energetsku efikasnost guma, a od 2021. ove oznake su još detaljnije. Zahvaljući tome sada prilikom kupovine guma možete izračunati očekivanu potrošnju goriva, a što su auto gume energetski efikasnije to će značiti veće uštede.

Nove oznake na gumama važe za sve kategorije vozila, od putničkog do teretnog programa, a energetski razredi na gumama raspoređeni su od A do G, tako je A ekološki najisplativija guma koja znači i najmanju potrošnju goriva.

EU oznaka važna za potrošnju goriva je otpor kotrljanja.

Otpor kotrljanja

Otpor kotrljanja utiče na potrošnju goriva i do 30% tako da je lako zaključiti da ukoliko se smanji otpor, smanjuje se i potrošnja goriva te je i auto rentabilniji.

Kategorija otpora kotrljanja i potrošnje goriva na EU oznakama podeljena je u klase od A do C i od E do G, pri čemu su gume sa oznakom A energetski najefikasnije. Kada je reč o putničkim automobilima, ustanovljeno je da gume koje nose oznaku A štede i do 7,5 % goriva više u odnosu na gume sa oznakom G. U prevodu to bi značilo da ćete uštedeti pola litre na 100 pređenih kilometara.

Koje gume štede gorivo?

Da utvrdimo još jednom – gume sa oznakom A su energetski najefikasnije, ali to samo po sebi nije dovljno. Na smanjenje otpora kotrljanja utiče i pritisak u gumama, tako da ukoliko želite punu učinkovitost onda morate voditi računa i o tome da li su i kako su napumpane gume. Savetujemo vam da češće proveravate pritisak u gumama što bi trebalo da predstavlja rutinsku naviku jer se na taj način postiže ušteda i do 5%, a guma se puno brže troši ako pritisak nije adekvatan.

Kako pritisak u gumama utiče na uštedu goriva?

Što je pritisak u gumama manji, povećava se otpor kotrljanja što dovodi i do veće potrošnje goriva.

Veći (bolji) pritisak u gumama smanjiće otpor, te je time zagarantovana i veća ušteda goriva.

Ipak, ovo nije jedini razlog zbog kojeg biste trebali češće proveravati pritisak u gumama. Premalo naduvane gume savijaće se više nego što bi trebalo tako da će se brže trošiti spoljne ivice. Nije dobro ni kada su gume previše naduvane jer bi zbog većeg pritiska mogle da puknu.

Zato pogledajte oznaku koja se nalazi na boku gume kako biste bili sigurni koji je preporučljivi pritisak za model gume na vašem automobilu. Ukoliko ne pronađete oznaku na gumi imajte u vidu činjenicu da se sa unutrašnje strane vrata većine automobila nalazi naljepnica sa ključnim informacijama među kojima je i preporučeni pritisak za gume.

Koje gume troše više goriva, zimske ili letnje?

Potrošnja goriva zavisi i od vremenskih uslova, tako da će ona zasigurno biti veća u zimskim uslovima jer je potrebno više energije da bi se zagrejao automobil. Dokazano je i da zimske gume utiču na veću potrošnju goriva. Zimske gume osim mekše smese imaju i poseban profil kako bi osigurale bolje prijanjanje na kolovoz u zimskim uslovima. Na taj način zimske gume pružaju veći otpor kotrljanju te samim tim i auto više troši.

Kako znati da li je gorivo kvalitetno?

Jedna od omiljenih tema vozača na naši prostorima, što realno ne čudi, budući da je u ne tako dalekoj prošlosti bilo različitih prevara.

Jedna od predrasuda je da veći broj oktana znači kvalitetnije gorivo. Pojasnićemo na primeru BMB Euro premium 95 kojim se označava bezolovni motorni benzin od 95 oktana. Ovo je standardni, zakonom propisani naziv benzina, a na našem tržištu postoje još benzini od 98 i 100 oktana.

Oktan je merna jedinica koja označava otpor benzina samozapaljenju u toku rada motora, a u gore navedenom primeru znači da je BMB Euro premium 95 puta otporniji od samozapaljenja prilikom rada i nema veze sa kvalitetom i uštedom potrošnje goriva. Koji benzin sipati zavisi od vrste motora, a najčešće se veći broj oktana preporučuje motorima sa visokim stepenom kompresije.

Kvalitet gorova se meeri količinom neželjenih elemenata u samom gorivu, iskoristivosti i njegovom uticaju na životnu sredinu.

Zato vam saveetujemo da sipate gorivo kod proverenih lanaca benzinskih pumpi koji poštuju evropski standard kvaliteta, te samim tim pridržavaju se propisanih normi skadištenja i transporta.

Kako održavanje automobila utiče na potrošnju goriva?

Neispravni motori mogu više da troše gorivo iz više razloga te vam savetujemo redovno održavanje vašeg ljubimca. Dobar godišnji servis koji podrazumijeva proveru i menjanje potrošnih delova, redovnu zamjenu ulja, svećica i filtera za vazduh dovešće i do smanjene potrošnje goriva.

Kako klima u autu utiče na uštedu goriva?

Ukoliko se recimo vozite brzinom od 100 km/h sa otvorenim prozorima biće veći otvor vazduha i samim tim potrošnja goriva će biti veća od čak pola litre do litru?! Razumljivo, ovako nešto se sigurno ne isplati te slobodno upalite klima uređaj. Klima uređaj potroši najviše goriva na kratkim putovanjima jer je potrebno mnogo energije da se rashladi zagrejana kabina automobila. Zato vam savetujemo da u toplim letnjim mesecima na kraćim relacijama prvo otvorite sve prozore, napravite promaju pa kada se auto bar malo rashladi – zatvorite prozore i upalite klimu. Tako će i potrošnja goriva biti za nijansu manja.

Kako brzina kojom vozimo auto utiče na potrošnju goriva?

Nisu preporučljive male, ali ni velike brzine. Automobili na malim brzinama nisu ekonomični i zato u gradu puno više troše, ali više troše i pri većim brzinama zbog većeg otpora vazduha i kotrljanja.

U većini slučajeva brzina od 80 do 90 km/sat bila bi idealna za potrošnju goriva.

Idealnu brzinu na svom automobilu možete proveriti ukoliko imate merač potrošnje goriva u realnom vremenu. Dalje, koristite tempomat za održavanje konstantne brzine ako ste na otvorenom putu, te nastojte izbeći nepotrebno korištenje kočnica i kada je to moguće kočite motorom.

Postoji li aplikacija za merenje potrošnje goriva?

Da. Postoji nekoliko aplikacija za merenje potrošnje goriva. Jedna od najpopularnijih aplikacija za praćenje potrošnje goriva je Fuelio. Ova aplikacija ne samo da omogućava praćenje potrošnje goriva nego može da objedini i druge važne statističke podatke koji vam mogu pomoći u optimizaciji budžeta za vaše vozilo. Vrlo je jednostavna za korišćenje tako da nakon što instalirate Fuelio – napunite rezervar, unesete broj litara i pređenih kilometara – dobićete gomilu statističkih podataka. Aplikacija je namjenjena android uređajima i besplatna je.

Kolika je potrošnja goriva dok je automobil u mestu?

Tokom gradske vožnje često ćete biti u mestu tako da je jako važno da znate da bez obzira na to što auto miruje – i dalje troši gorivo. Noviji automobile imaju start stop sistem koji podrazumeva automatsko gašenje motora kada se automobil zaustavi. Ovaj način rada štedi gorivo i smanjuje emisiju štetnih gasova. Ukoliko nemate ovaj sistem u vašem automobilu savetujemo da ugasite motor ako je riječ o dužem čekanju. Dalje, ako se vozite kratkim relacijama ne morate paliti grejanje, tako ćete dodatno uštedeti na potrošnji goriva.

Potrošnja i ušteda goriva: dodatni praktični saveti

Do uštede goriva će dovesti i nekoliko praktičnih saveeta – zagrejte auto i to vožnjom – hladan automobil mnogo više troši goriva. Važno je i na koliko ćete obrtaja menjati brzine: kod benzinaca menjate na oko 3,5 hiljade, a kod dizela bi bilo dobro da menjate brzinu na 2 i po hiljade obrtaja. Kada ste postigli željenu brzinu onda je održavajte sa što manje pritiskanja gasa jer svako dodatno priskanje kočnice ili gasa bespotrebno troši gorivo. Među vozačima se često vodi polemika da li na dužoj nizbrdici voziti auto u leru – za nove automobile ovo je bespredmetna rasprava budući da se kod njih automatski iskuljučuje pumpa za gorivo. Imali novi automobil ili ne savet je da svakako ostavite auto u brzini i da prema potrebi kočite motorom.

Takođe nemojte voziti bespotreban teret te bi bilo dobro da pogledate šta vam se nalazi u gepeku. I ne zaboravite, vremenski uslovi takođe utiču na potrošnju goriva.

Koliko su važne gume za uštedu goriva god kamiona?

Svaki vozač kamiona zna da na gorivo otpada više od trećine operativnih troškova za kamion. Možda i više od toga, ukoliko se ozbiljno ne pristupi racionalizaciji trškova. Iako postoje brojni faktori koji mogu uticati na potrošnju goriva – teretne gume su jedan od važnijih te će danas, svaki ozbiljan proizvođač motora uzeti u obzir i ovaj parameter u ukupnom obračunu potrošnje goriva.

Prilikom kotrljanja, odnosno kretanja vozila, gume po putu pružaju određenu silu otpora, a stepen otpora zavisi od bočnog zida gume, kompresije i deformacije vlakana u pneumatiku.

Osnovna pravila kod izbora guma i potrošnje goriva za teretna vozila

Poravnanje točkova – pregled trapa vozila

Ako samo jedan točak nije u ravni na kamionu sa pet osovina onda se potrebna vučna snaga kamiona povećava. Takođe se povećava i potrošnja same gume, ali i aerodinamička potrošnja što će povećati troškove goriva.

Pozicija gume na vozilu

Budući da prikolične i pogonske gume snose oko 85% ukupnog otpora kotrljanja, važno je da na ovim pozicijama budu gume koje su dizajnirane tako da pružaju manje otpora što ditektno utiče i na potrošnju goriva.

Kvalitetan gazeći sloj

Na gorivu se štedi i sa boljim gazećim slojem, pri čemu treba voditi računa o njegovom sastavu, dizajnu kao i o dubini šare. Istraživanja pokazuju da gazeći sloj utiče na otpor kortljanja za oko 50%.

Pritisak u gumama

Jedan od najvećih problema u industriji guma je nedovoljan pritisak u gumama. Da li su gume na vašem kamionu propisno naduvane važno je i za potrošnju goriva.

I ne zaboravite da brzina kretanja kamiona i njegova aerodinamika imaju ogroman uticaj koliko ćete goriva potrošiti. Savetujemo vožnju prilagođenu uslovima puta, i bez žurbe jer veća brzina vozila ima znatno veci uticaj na potrošnju goriva nego gume.

Pripremila: Nina Račić