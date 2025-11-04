Kako se pravilno kadi kuća: Ove greške vernici najčešće prave!
Kađenjem prostora hrišćanski svet iz okoline uklanja nečastive slile birketom i tamjanom, dok je Isus Hrist koristio smirnu koju je u pećini dobio po rođenju.
Kađenje prostora tamjanom naziva se i beli dim, kao suprotnost crnom dimu koji simbolizuje paljenje u magijske svrhe.Veruje se da kađenjem tamjanom u dom unosimo dobro zdravlje.
Kako se pravilno kadi kuća?
U kadionicu se stavi malo briketa, a preko tamjan i pali se šibicom. Nakon što počne da gori, započinje se molitva.
Kadionica se drži u desnoj ruci i kadi se pokretima krsta, a u domu se kade ukućani od najstarijeg do najmlađeg.
U situacijama kada prostor kadi sveštenik, bilo to u domu hrišćana ili u crkvi, on belim dimom kadi ikone i prisutne osobe, dok druge pominje u molitvi.
Pravilo je da kandilo stoji ispred ikone i da se obavezno pali na svaki praznik i nedeljom, dok nije greška da gori bez prestanka.
Pravoslavna crkva ističe da tamjan podiže um i srca vernika ka nebu tokom molitve.
Kandilo i plamen simbolizuju svetlost Hristove nauke i svetlost života svetitelja ispred čije ikone se kandilo pali, a sa druge strane služi kao podsetnik ukućanima da žive svetlim i čistim životom.
Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.
Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.
Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.
- Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
- Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
- Organizator: Hype Entertainment
Dodaj komentar