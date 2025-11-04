Kako se pravilno kadi kuća: Ove greške vernici najčešće prave!

Kađenjem prostora hrišćanski svet iz okoline uklanja nečastive slile birketom i tamjanom, dok je Isus Hrist koristio smirnu koju je u pećini dobio po rođenju.

Kađenje prostora tamjanom naziva se i beli dim, kao suprotnost crnom dimu koji simbolizuje paljenje u magijske svrhe.Veruje se da kađenjem tamjanom u dom unosimo dobro zdravlje.

Kako se pravilno kadi kuća?

U kadionicu se stavi malo briketa, a preko tamjan i pali se šibicom. Nakon što počne da gori, započinje se molitva.

Kadionica se drži u desnoj ruci i kadi se pokretima krsta, a u domu se kade ukućani od najstarijeg do najmlađeg.

U situacijama kada prostor kadi sveštenik, bilo to u domu hrišćana ili u crkvi, on belim dimom kadi ikone i prisutne osobe, dok druge pominje u molitvi.

Pravilo je da kandilo stoji ispred ikone i da se obavezno pali na svaki praznik i nedeljom, dok nije greška da gori bez prestanka.

Pravoslavna crkva ističe da tamjan podiže um i srca vernika ka nebu tokom molitve.

Kandilo i plamen simbolizuju svetlost Hristove nauke i svetlost života svetitelja ispred čije ikone se kandilo pali, a sa druge strane služi kao podsetnik ukućanima da žive svetlim i čistim životom.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.