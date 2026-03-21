KADA PLANOVI PROPADNU, POČINJE ŽIVOT! „100 DANA“ stiže na male ekrane!

Hype produkcija nastavlja da pomera granice, a nova serija „100 dana“ već na prvi pogled obećava da će osvojiti publiku.

Pod sloganom „Ti praviš planove. Život piše scenario.“, ova serija donosi snažnu, životnu priču o ljudima, odlukama i nepredvidivim obrtima koji menjaju sve.

U produkciji TS Media i izvršne produkcije Hype, uz producente Sašu Mirkovića i Alekseja Mirkovića i izvršnog producenta Saše Al Hameda, serija okuplja impresivnu glumačku ekipu koju čine Bojana Ordinačev, Đorđe Mišina, Bojana Kovačević, Nina Mrđa, Olja Lević, Duško Radović, Daniel Sič, Stefan Vukić, Zinaida Dedakin i Mina Milicević.

Režiju potpisuje Vladimir Mića Popović, dok iza scenarija stoje Milica Konstantinović, Ružica Vasić i Zorica Cvijetić.

Vizuelni identitet serije dodatno pojačava upečatljiva estetika i snažna glumačka energija, koja nagoveštava dinamičnu i emotivnu priču.

„100 dana“ bavi se životnim izborima, odnosima i trenucima kada shvatimo da stvari ne idu po planu, ali možda baš tada počinje prava priča.

Nova serija uskoro stiže, a sudeći po impresivnoj podeli, publiku očekuje još jedan veliki hit.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs/I.R.

