“KAD LJUDI MISLE DA SPAVAM, NE SPAVAM” Predsednik Vučić: “Uvek znam šta se dešava i brinem”

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, danas je u svom obraćanju izjavio da je svestan kako mnogi u zemlji smatraju da znaju bolje od njega kako treba voditi zemlju, ali je poručio da on i njegov tim imaju jasan plan i da vode računa o svemu što se dešava.

“Ja znam da u ovoj zemlji ima 7 miliona predsednika. Savki čovek u ovoj zemlji zna ovaj posao nego što ga ja znam. Čujem i saslušam sve i razumem ljude. Molim ljude koji su nas podržavali da znaju da dobro znamo šta radimo da vodimo računa o svemu”, rekao je predsednik.

“Kad ljudi mislite da spavam, ne spavam i tada znam šta se događa i brinem”, dodao je.

POSLE 15 GODINA MIROSLAV ILIĆ SE VRAĆA U ARENU ZAGREB! “Nema dana kad me neko iz Hrvatske ne zove na nastupe”

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružiće mu se veliki orkestar. Ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do poslednjeg dana. A sve kako bi se ova dugoiščekivano veče zaista mogla nazvati spektaklom. Tom prilikom će Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspešne karijere kao što je nedavno napravio u Beogradu.

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.

Sada već davnih godina, sedamdesetih i osamdesetih Miroslav Ilić bio je seks simbol bivše Jugoslavije. Kao stariji kolega uveo je mnoge današnje zvezde u svet estrade. Sa Zdravkom Čolićem se još pre 40 godina takmičio ko će imati više obožavateljki i koncerata. Danas, kad je već deda, prilaze mu i dalje žene svih generacija.

ZaječarOnline / M.K.