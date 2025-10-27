JOŠ PET DANA DO SPEKTAKLA U SARAJEVU! Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić STIŽU U SKENDERIJU, SPREMITE SE ZA NEZABORAVAN PROVOD!

Ostalo je još samo pet dana do velikog spektakla koji se očekuje u Skenderiji! Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić napraviće spektakl za pamćenje!

Zato spremite se jer 1. novembra u Sarajevo, tačnije u Skenderiju stiže ovaj fenomenalni trio. Po prvi put na istoj bini nastupiće zajedno! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl, noć koju ćete dugo pamtiti. Biće to veče koje će vam vratiti dobro raspoloženje. Moći ćete da uživate najvećih hitovima najpopularnijih muzičkih zvezda na našim prostorima.

KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA

Zajecaronline/ Hypetv / N.B.

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.