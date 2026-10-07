Još nekoliko toplih dana, a onda stiže promena vremena

Danas nakon hladnog jutra, u toku dana sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni vetar.

Najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni.

U toku noći ka petku najpre na severu i zapadu, a u petak u ostalim krajevima očekuje nas naoblačenje sa kišom i pljuskovima, uz pad temperature i pojačan zapadni i severozapadni vetar. Za vikend pretežno oblačno i svežije, mestimično sa kišom.

U Zaječaru danas umereno oblačno. Minimalna temperatura 10° C, maksimalna dnevna 26° C.

Zajecaronline/N.S.

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