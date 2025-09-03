Japanke u polufinalu SP: Pobeda nad Holandijom u napetom meču sa 3:2

Izdvajamo Sport Vesti

03.09.2025.
Odbojkašice Japana

Odbojkašice Japana plasirale su se u polufinale Svetskog prvenstva, pošto su danas u Bangkoku u četvrtfinalu pobedile Holandiju rezultatom 3:2, po setovima 20:25, 25:20, 22:25, 25:22, 15:12.

Najefikasnija u selekciji Japana bila je Jukiko Vada sa 27 poena, dok je Maju Išikava zabeležila 25. U reprezentaciji Holandije najbolja je bila Eles Dambrink sa 19 poena, dok je Elin Timerman dodala 18.

Odbojkašice Japana će 6. septembra u polufinalu SP igrati sa pobednikom duela Turska – Sjedinjene Američke Države, koji je na programu sutra od 15.30 sati.

Drugi meč četvrtfinala biće odigran danas od 15.30 časova, a sastaće se Italija i Poljska. Pobednik ovog duela igraće u polufinalu sa boljim iz meča između Brazila i Francuske, koji je na programu sutra od 12 sati.

Odbojkašice Srbije su zauzele deseto mesto na SP.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

