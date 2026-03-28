Izdvajamo Sport Vesti

28.03.2026.
Jannik Sinner foto: (AP Photo/Mahesh Kumar A.)

Janik Siner dominantno do finala Majamija – „Sanšajn dabl“ sve bliži

Drugi teniser sveta, Italijan Janik Siner, nalazi se na korak od osvajanja prestižnog “Sanšajn dabla” (vezane titule u Indijan Velsu i Majamiju), nakon što je u polufinalu Mastersa u Majamiju savladao Nemca Aleksandra Zvereva sa 6:3, 7:6 (4)

Siner, koji brani titulu osvojenu 2024. godine, dominirao je u ključnim momentima protiv trećeg nosioca.

Italijan je odservirao 15 asova, nije se suočio ni sa jednom dvostrukom servis greškom i spasio je obe brejk lopte sa kojima se susreo.

Ovo je bila njegova sedma uzastopna pobeda u međusobnim duelima protiv Zvereva.

– Došao sam ovde sa ciljem da pružim dobar tenis i ponovni plasman u finale mi mnogo znači. Danas je bio težak meč, on je igrao neverovatno, ali ja sam servirao veoma dobro u ključnim trenucima – izjavio je Siner nakon meča.

Ukoliko trijumfuje u nedelju, Siner će postati tek osmi igrač u istoriji koji je kompletirao “Sanšajn dabl” u istoj godini. Pre njega, to su učinili samo teniski velikani: Džim Kurijer (1991), Majkl Čeng (1992), Pit Sampras (1994), Marselo Rios (1998), Andre Agasi (2001), Rodžer Federer (2005, 2006, 2017) i Novak Đoković (2011, 2014, 2015, 2016).

Ipak, na putu ka istoriji stajaće mu najveće iznenađenje turnira, Čeh Jirži Lehečka. On je u drugom polufinalu “počistio” Francuza Artura Filsa sa 6:2, 6:2 za samo 75 minuta igre.

Lehečka (24) igra turnir karijere – postao je prvi teniser još od Novaka Đokovića (Šangaj 2018) koji je stigao do finala jednog Mastersa, a da mu niko od protivnika nije oduzeo gem na njegov servis.

Zajecaronline.com/Sport.alo.rs

Dodaj komentar