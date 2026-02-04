Iznenađujuća istina o smrznutoj hrani: 5 namirnica koje su zapravo zdravije kad su zamrznute!

Smrznuta hrana često ima lošu reputaciju, ali zapravo neke namirnice su u zamrznutom stanju zdravije, praktičnije i trajnije nego sveže.

U nekim slučajevima, smrznute verzije čak zadržavaju više ukusa i hranljivih materija. Prema savetima profesionalnih kuvara, ovo su namirnice koje se isplati imati u zamrzivaču, piše portal „Martha Stewart“.

Grašak

Grašak se može spremati na mnogo načina i izuzetno je zdrav obrok. Problem sa svežim graškom je što traje jedva nedelju dana u frižideru. Smrznuti grašak, s druge strane, može stajati i do osam meseci. Bere se i zamrzava u trenutku pune zrelosti, pa zadržava ukus i nutritivne vrednosti kao da je tek ubran.

Voće za smutije van sezone

Smuti od svežeg, sezonskog voća je savršen – ali zimi? Ono koje se uzgaja cele godine u plastenicima nema pravi ukus, a ni hranljive sastojke. Neko smrznuto voće je zato idealno rešenje jer se zamrzava odmah nakon branja, kada je najslađe i najsočnije. Plus: ne morate da dodajete led.

Spanać za kuvana jela

Svež spanać često završi u kanti jer uvene pre nego što ga iskoristimo. Smrznuti spanać traje i do godinu dana, a savršen je za čorbe, variva i testenine. Pre upotrebe ga je dobro blago blanširati i iscediti kako jelo ne bi bilo vodenasto.

Kukuruz u zrnu

Letnji kukuruz sa pijace je nenadmašan, ali van sezone smrznuti kukuruz je najbolja moguća alternativa. Zamrzava se dok je najsočniji, a zahvaljujući visokom sadržaju skroba, zrna ostaju čvrsta i nakon odmrzavanja.

Većina morskih plodova

Sveža riba je luksuz koji nije svima dostupan. Smrznuti morski plodovi, poput lososa ili škampa, često su podjednako kvalitetni, a ponekad i bolji. Riba se u industriji često čisti i zamrzava već nekoliko sati nakon ulova, direktno na brodu, čime se čuva njena svežina do trenutka pripreme.

Zajecaronline/Najžena/ N.B.

