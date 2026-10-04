Istraživanja pokazuju: 78,9 odsto ispitanika podržava razvod kada bračni odnos ne funkcioniše – evo koliko košta brakorazvodna parnica

Istraživanja pokazuju: 78,9 odsto ispitanika podržava razvod kada bračni odnos ne funkcioniše

Posle 25 godina braka, dvoje dece i narušenog poverenja, Amira odlučila se na razvod i da započne novi život.

„U početku sam se plašila da ostanem sama u kući, ali taj strah sam vrlo brzo savladala. Danas znam gde mogu naći snagu – u svojoj deci, mami, prijateljicama, ali i u sebi“, kaže Amira za „Fokus“.

Sa bivšim suprugom već dve i po godine živi odvojeno i, kako ističe, ne kaje se zbog odluke.

„Ne kajem se i nisam ogorčena. Zahvalna sam na svemu što sam naučila i na tome što i dalje želim da volim i verujem u ljubav“, ističe Amira.

Zašto brakovi pucaju

U anketi portala „Fokus“, u kojoj su učestvovala 372 ispitanika, kao najčešći razlozi razvoda navedeni su nedostatak poštovanja, netolerancija, neverstvo, loša komunikacija, nerazumevanje, finansijski problemi i različita očekivanja partnera.

Čak 97,8 odsto ispitanika smatra da se partneri danas lakše odlučuju na razvod nego pre 20 ili 30 godina. Istovremeno, 78,9 odsto podržava razvod kada bračni odnos ne funkcioniše.

Kao najveći izazov za opstanak braka 35 odsto ispitanika navelo je različita očekivanja partnera, 21,4 odsto društvene mreže, 17,1 odsto neverstvo, a 11,5 odsto finansijske probleme.

Istraživanja pokazuju: 78,9 odsto ispitanika podržava razvod kada bračni odnos ne funkcioniše

Razvod nije neuspeh

Anida Dudić-Sijamija, docentkinja na Odseku za socijalni rad Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, kaže da je razvod jedan od zahtevnih životnih događaja koji donosi emocionalne, socijalne, ekonomske i roditeljske posledice.

„Činjenica da je brak završen ne govori ništa dovoljno o kvalitetu osobe, njenoj odgovornosti ili vrednosti. Ponekad je razvod posledica dugotrajnog problema, a ponekad način da se prekine ozbiljno disfunkcionalan odnos. Razvodom se završava partnerski odnos, ali se ne završava roditeljstvo“, ističe Dudić-Sijamija.

Psihoterapeutkinja Vahida Đedović objašnjava da razvod najčešće nije posledica samo jednog događaja.

„Problemi se dugo nakupljaju, a veliki događaj često bude samo kap u čaši. Ljudi danas sve više očekuju emocionalnu bliskost, poštovanje i prostor za sebe“, kaže Đedović.

Dodaje da se na razvod sve manje gleda kao na lični neuspeh, a više kao na završetak odnosa koji nije funkcionalan.

Ko se najčešće razvodi

Prema dostupnim podacima, najzastupljenija starosna grupa među razvedenim muškarcima i ženama je od 40 do 49 godina. Oko 70 odsto razvoda odnosi se na brakove koji su trajali pet i više godina.

Advokat Azur Prnjavorac navodi da se brakovi najčešće raspadaju zbog kombinacije problema.

„Najčešće su tu novac i dugovi, neverstvo, mešanje šire porodice, nasilje, a kod ljudi u dijaspori i brak na daljinu. Sudu je dovoljno da su bračni odnosi teško i trajno poremećeni“, objašnjava Prnjavorac.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, broj razvoda poslednjih godina nije imao stalan trend. U 2021. godini zabeležen je 2.871 razvod, 2022. godine 2.865, 2023. godine 3.048, a 2024. godine 2.913.

Preliminarni podaci za 2025. pokazuju 2.052 razvoda, dok je u prvih šest meseci 2026. broj razvoda bio gotovo 16 odsto manji nego u istom periodu 2025. godine.

Istovremeno, broj sklopljenih brakova kontinuirano se smanjuje – sa 17.835 u 2021. godini na 16.213 u 2024.

Kako izgleda razvod

Postupak zavisi od toga da li supružnici imaju maloletnu decu i mogu li da se dogovore.

„Supružnici sa maloletnom decom, kao i oni kod kojih je žena trudna, prvo idu na posredovanje, najčešće u centar za socijalni rad. Nakon toga podnosi se zahtev za sporazumni razvod ili tužba“, navodi Prnjavorac.

Sporazumni razvod znatno je brži, dok sporni razvod, posebno kada nema dogovora oko dece, može da traje dve do tri godine.

Podela bračne imovine vodi se odvojeno od postupka razvoda.

Koliko košta razvod

Troškovi zavise od toga da li je razvod sporazuman ili sporan, kao i od kantona i broja postupaka.

U Kantonu Sarajevo sudska taksa na tužbu za razvod iznosi 200 KM (oko 11.980 dinara), a još 200 KM (oko 11.980 dinara) plaća se za presudu.

Prema advokatskoj tarifi koju navodi Prnjavorac, puna radnja advokata, uz vrednost spora od 10.000 KM (oko 599.000 dinara), iznosi 780 KM (oko 46.720 dinara) plus PDV, i to po svakoj radnji.

Zbog toga sporazumni razvod može biti relativno jednostavan i jeftiniji, dok sporni postupak, uz više ročišta, veštačenja i eventualne žalbe, može koštati višestruko više.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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