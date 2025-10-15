Istraživači: Većina patika za trčanje dizajnirana za muškarce

Uprkos biološkim i fizičkim razlikama između muškaraca i žena, većina patika za trčanje dizajnirana je i testirana za muškarce, navode istraživači sa Univerziteta Sajmon Frejzer u Kanadi.

Stručnjaci predvođeni timom sa Univerziteta Sajmon Frejzer u Kanadi, sproveli su istraživanje da bi otkrili da li se žene suočavaju sa problemima pri korišćenju patika, i utvrdili da mnoge žene žele širi prednji deo patike, užu petu i veću amortizaciju (više jastučića), prenosi britanski Telegraf.

U okviru studije sproveli su detaljne intervjue sa 21 ženom, prosečne starosti 43 godine, u Vankuveru, u Kanadi.

Istraživači su istakli da se ženske potrebe za obućom menjaju tokom života, kao što je potreba za većim brojem i širinom obuće tokom trudnoće i nakon porođaja, kao i sve veća potreba za stabilnijom obućom i dodatnom amortizacijom sa godinama.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

