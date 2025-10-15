Istraživači: Većina patika za trčanje dizajnirana za muškarce
Uprkos biološkim i fizičkim razlikama između muškaraca i žena, većina patika za trčanje dizajnirana je i testirana za muškarce, navode istraživači sa Univerziteta Sajmon Frejzer u Kanadi.
Stručnjaci predvođeni timom sa Univerziteta Sajmon Frejzer u Kanadi, sproveli su istraživanje da bi otkrili da li se žene suočavaju sa problemima pri korišćenju patika, i utvrdili da mnoge žene žele širi prednji deo patike, užu petu i veću amortizaciju (više jastučića), prenosi britanski Telegraf.
U okviru studije sproveli su detaljne intervjue sa 21 ženom, prosečne starosti 43 godine, u Vankuveru, u Kanadi.
Istraživači su istakli da se ženske potrebe za obućom menjaju tokom života, kao što je potreba za većim brojem i širinom obuće tokom trudnoće i nakon porođaja, kao i sve veća potreba za stabilnijom obućom i dodatnom amortizacijom sa godinama.
Zajecaronline/Tanjug/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.
Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…
Dodaj komentar