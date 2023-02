IN MEMORIAM: SAŠA ŽIVULOVIĆ

Osvanuo je crni dan za grčki i zaječarski rukomet. Rukometni svet se u šoku i sa velikim bolom, oprašta od Saše Živulovića, koji je iznenada preminuo u 51. godini života. Saša Živulović je rođen 14. aprila 1972. godine u Zaječaru, a preko rodnog grada, Jagodine i Šapca, 1998. godine, doneo je sudbonosnu odluku da dođe u Grčku, napuštajući Metaloplastiku.

Grčko državljanstvo je dobio 2004. godine i za reprezentaciju nastupa na Olimpijskim igrama u Atini iste godine, kao i na Svetskom prvenstvu 2005., doprinevši osvajanju dva 6. mesta, najboljim rezultatima Grčke u rukometnoj istoriji.

Velika sportska ličnost i uzoran sportista, harizmatični trener, pravi profesionalac i porodičan čovek, Saša Živulović je voleo Grčku i Grke, koji su ga prihvatili kao jednog od svojih i koji je pronosio slavu ove lepe zemlje, ali i svog Zaječara.

Poštovao je grčke boje i nacionalni grb od prve do poslednje utakmice. Manje od dvadeset četiri sata prošlo je od trenutka kada je predvodio Nea Joniju do osvajanja 6. Kupa Grčke u svojoj istoriji do poslednjeg pozdrava. Ovo mu je bila peta titula kao treneru, sve sa Nea Jonijom, a prethodila su joj dva šampionata i još dva kupa Grčke.

„Grčka mi je mnogo pomogla. Kada bih mogao da se vratim u prošlost, ponovo bih pošao istim putem“, rekao je u intervjuu za grčke medije 2010. godine.

Sjajne igre tokom 12 godina na jugoistoku Evrope doneli su mu reputaciju jednog od najboljih igrača ​​koji su ikada prošli kroz grčke rukometne terene. Dve godine je proveo u Paneliniosu i čitavu deceniju u Dukasu, osvojivši tri šampionata (PGS 1999, Dukas 2001, 2008) i dva Kupa Grčke (PGS 1999, Dukas 2008). Posle teške povrede u junu 2010. godine, odlučio je da se povuče iz aktivne igračke karijere sa 38 godina, dok je već godinu ranije započeo, ispostaviće se plodonosnu trenersku karijeru, vodeći mlađe selekcije „Dukasa“. U leto 2016. preuzeo je Nea Joniju i vodio ih do dve duple krune. Vratio se na kormilo tima pre dve godine i sa obnovljenom i podmlađenom ekipom ih ponovo odveo do Kupa Grčke, prvog trofeja za klub nakon pet godina.

Predsednik Kostas Gandis, članovi Upravnog odbora, prvi potpredsednik Stelios Angeludis, osoblje i pres služba Rukometnog saveza Grčke izražavaju duboku tugu i iskreno saučešće njegovoj supruzi Seleni i sinu Urošu.

„Prazninu koju je ostavio Saša Živulović u grčkom rukometu teško je popuniti. Naše misli su sa njegovom porodicom“, istaknuto je u saopštenju grčkog rukometnog saveza.

