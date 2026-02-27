I Merc je bio u Kini, ko je sledeći?

Nemački predsednik vlade Fridrih Merc posetio je Kinu u pratnji delegacije od 30 privrednika i obavio razgovore sa svojim kolegom Lijem, a primio ga je i Predsednik Kine Si Đi Ping.

Ovaj odlazak u Kinu nemačkog premijera može se reći da je bio dosta nevoljan i iznuđen.

Naime, posle početka rata u Ukrajini Nemačka je, kao i ostale zemlje EU i zapadne Evrope, prekinula sebi dotok jeftinog ruskog gasa i nafte, uvođenjem sankcija Rusiji. Takođe, Nemačka je izgubila i veliko rusko tržište, uvođenjem sankcija Rusiji.

Nemačka je bila primorana da po neuporodivo višim cenama kupuje američki tečni gas koji je stizao brodovima , a često i rusku naftu od preprodavaca! Ovu krizu sa energentima prva je osetila hemijska industrija, pa i ostale. Nemačku se preplavile izbeglice iz Ukrajine, koji su se pridodali miionima izbeglica sa Bliskog Istoka. Milijarde evra Nemačka odvaja i daje za vojnu i svekoliku pomoć Ukrajini.

Tradicionalni privredni partner SAD uvode velike carine na robu iz EU, pa i iz Nemačke, što posebno pogađa automobilsku industriju. Američki Predsednik Tramp, nedeljno menja carinske stope, pa je nemoguće ih propratiti.

Sve ovo ukratko navedeno, primoralo je nemačku vlast da drastično smanjuje socijalna davanja, stotine hiljada ljudi ostaje bez posla, na dnevnom nivou više ne mogu da se nabroje stečajevi, pogotovo malih preduzeća sa dugogodišnjom tradicijom.

Na žalost, sve ovo ne može, a da se negativno ne odrazi i na mnoga preduzeća i u Srbiji, koji su kooperanti nemačkih kompanija, i koja je naš najveći spoljno trgovinski partner.

Nemačka, kao i ostale zemlje Zapadne Evrope i pored svega ovoga, gube trku u ekonomskom smislu sa Kinom i preplavljene su kineskom robom i to sada na vrlo visokom tehnološkom nivou.

U toku prošle godine nemački trgovinski deficit sa Kinom dostigao je neverovatnih 89 milijardi evra…

U narativima briselskih birokrata , kao i zapadno evropskih lidera, predsednici Rusije Putin i Kine Si Đi Ping, pominju se kao autoritarne ličnosti, često kao i diktatori, a da u tim zemljama ne postoji ni vladavina prava…. U ratu u Ukrajini najverniji saveznik Rusije je Kina, ali koja se stalno zalaže za mirno rešenje sukoba.

Od zemalja zapadne Evrope, po pitanju pomoći Ukrajini , najratoborniji su Francuzi, Britanci, i normalno Nemci. Njihovi predsednici su se čak zalagali za slanje svoje vojske u Ukrajinu.

A kada je dogorelo do nokata, šta su uradili?

Predsednik Francuske, Makron još jesenas je posetio Kinu, sigurno ne da bi se divio Velikom Kineskom Zidu, nego da bi tražio slamku spasa za svoju ekonomiju.

To isto je učinio u januaru ove godine, i britanski premijer Starmer, a sada i predsednik nemačke vlade Merc. Za ovo bi zlonamernici rekli da su otišli na poklonjenje ” Kineskom caru” ne bi li dobili po neku mrvicu sa globalnog stola svetske privrede.

Po povratku iz Kine, Merc je slavodobitno mahao Ugovorom kojim Kina kupuje 120 Erbas aviona. Ostalo što nije bilo povoljno za Nemačku je verovatno sakrio u tašni. Pohvalio se Merc i da su potpisani i međudržavni sporazumi, ali koji? O klimatskim promenama , saradnja stonoteniskih saveza, saradnja fudbalskih saveza,….

Koga ćemo od zapadno evropskih lidera koji nešto znače, videti u Kini, videćemo!!!

Sve ovo ukratko navedeno ne bi trebalo Srbiju puno da interesuje i da je se tiče, da nije permanentne harange EU iz zapadnih zemalja na Srbiju zbog saradnje sa Kinom.

Pod stalnom smo kritikom zbog uticaja “meke moći” Kine u Srbiji, koja se ogleda u desetinama kineskih građevinskih firmi, koje učestvuju u izgradnji najvećih infrastrukturarnih objekata u Srbiji. Smeta im Železara Smederevo , kojom upravljaju Kinezi, rudnik bakra Bor, i desetine kineskih firmi koje posluju u Srbiji. Smeta im što Srbija kupuje od Kine najnaprednije vojne odbrambene sisteme.

A najviše im smeta, kako je navedeno, čelično prijateljstvo Srbije i Kine, koje su lično izgradili Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i Predsednik Republike Kine Si Đi Ping.

Kada je letos, naš Predsednik prisustvovao velikoj vojnoj paradi u Pekingu, i na skupu gde su bili prisutni državnici , skoro tri četvrtine čovečanstva, cela Zapadna Evropa, a pogotovo EU, digla se na noge, kritikujući našeg Predsednika.

Navikli smo mi odavno, i to stotinak godina unazad, na licemerje Zapadne Evrope, ali , što kažu naši stari ljudi, na kraju sve dođe na svoje!!!

Zajecaronline.com

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

KONCERT ACE LUKASA U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.

Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.

KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU

Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Lepa će pred svoju publiku izaći 16. aprila 2026. godine, a tada će Plava dvorana Sava Centra da sija najsjajnije.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere.