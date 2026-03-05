Hrskavi čips iz mikrotalasne – brzo i jednostavno!

Potrebno je:

1 veliki krompir

prstohvat sušene majčine dušice

prstohvat soli

prstohvat crnog bibera

Priprema:

Krompir oljuštite, pa ga tanko naseckajte ili narendajte na listiće.

Listiće kormpira potopite u činiju punu hladne vode, kako biste odstranili višak skroba, jer će to pomoći da čips bude hrskav. Nakon toga ocedite, properite i prosušite suvom krpom krompir. Na poslužavnik ili tanjir koji sme da se stavlja u mikrotalasnu stavite parče papira za pečenje, pa poređajte listiće krompira (onoliko koliko stane), vodeći računa da sve bude u jednom sloju. Poprskajte sa jako malo ulja, pa čips pospite začinima i solju. Po želji začine možete da promenite, ili da izmenite količine u skladu sa ukusom. Spremljeni sirovi čips ubacite u mikrotalasnu pećnicu, pa ga pecite na visokom podešavanju pet minuta. Zatim pustite da se “odmori” jedan minuta, pa pecite još četiri minuta. Ako vidite da je čips već dobio zlatnobraon boju i da je hrskav, izvadite ga. One komade koji još treba da se peku, pustite još jedan minut. Zatim ponovite sve sa prostalim listićima čipsa, ako želite još.

Zajecaronline/trpeza.alo.rs/N.B.

