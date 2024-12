HOROR U VRNJAČKOJ BANJI! Tinejdžeri pucali iz kombija u blizini škole i vrtića usred bela dana: Policija odmah reagovala

Početkom ove nedelje dramatična situacija potresla je Vrnjačku Banju kada je došlo do pucnjave u blizini Ugostiteljsko-turističke škole, Gimnazije i vrtića „Radost“. Hitrom reakcijom policajca koji se tu zatekao otkriveni su počinioci. A radi se o trojici osamnaestogodišnjaka koji su vatru pustili iz kombija. Oni su privedeni, te su protiv njih podnete odgovarajuće krivične prijave.

Kako prenose mediji, pucnjava se dogodila oko 13.30 sati u trenutku kada su učenici pristizali i odlazili iz škola. Pucnji koji su se čuli iz vozila u pokretu izazvali su pravu paniku i pometnju među učenicima škola i prolaznicima. Koji su pomislili da se radi o terorističkom napadu ili tragedijama kakve su se dogodile u beogradskoj osnovnoj školi ili selima pokraj Mladenovca.

– Bilo je jezivo. Prvo se čuo jedan pucanj nalik prasku petardi. Pogledala sam ka ulici i videla crveni kombi u kojem je bilo dosta ljudi. Par sekundi kasnije iz kombija, mislim sa mesta vozača, pojavila se ruka koja je držala nešto crno. A zatim se ponovo čuo pucanj. Svima je postalo jasno da nije petarda, već da neko puca iz kombija. U dahu priča žena koja se zadesila na ulici jer je krenula po dete u vrtić.

Osumnjičeni tinejdžeri privedeni su na saslušanje kod nadležnog tužioca, gde su izneli odbranu.

– Osumnjičeni su na saslušanju izjavili da se kaju i da su bili nepromišljeni, a to su tek shvatili po privođenju. Vozač kombija rekao je da je on pucao, ali da nije imao nameru nikoga da povredi niti da uplaši. On je objasnio da su se njih trojica vraćali sa vikenda provedenog na Goču. Te su se usput šalili i međusobno prozivali. Tinejdžer je ispričao da je kupio repliku pištolja i da su se tokom povratka provokativno ponašali, govoreći da ne sme da puca. On, kako bi dokazao da nije kukavica, prihvatio je izazov drugova, te je pucao pored škole – rekao je izvor.

