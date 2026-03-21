HAOS U ANTIKVARNICI! Tri devojke okrenule život naglavačke! HYPE DONOSI „SAVRŠEN NERED“!

TS Media i Hype produkcija donose novu seriju „Savršen nered“, koja već na prvi pogled obećava da će osvojiti publiku širom regiona. U pitanju je dinamična i duhovita priča o sudaru savršenog reda i potpunog haosa, koja na originalan način prikazuje svakodnevne borbe, snove i neuspehe.

Serija je nastala u produkciji TS Media i Saše Mirkovića, dok režiju potpisuje Vladimir Mića Popović. Scenario su radile Zorica Cvijetić, Milica Konstantinović Stanojević, Ružica Vasić i Jelena Ilić, dok je za muziku zadužen Zoran Živanović. Direktor fotografije je Miodrag Trajković.

Radnja prati Svetislava Zeca, čoveka opsednutog redom i pravilima, čiji se savršeno organizovani život menja iz korena kada, zbog finansijskih problema, odluči da deo svoje antikvarnice izda. Njegov mir narušavaju tri potpuno različite devojke. Barbara, ambiciozna novinarka koja pokreće podkast, Ljubica, vaspitačica koja beži od ličnih problema, i Teodora, večiti talenat u pokušaju koji sanja o velikoj karijeri.

Njihov dolazak pretvara antikvarnicu u epicentar haosa, od glasnih snimanja i neobičnih gostiju, do svakodnevnih situacija koje Svetislava dovode na ivicu živaca. Ipak, kroz niz komičnih i emotivnih trenutaka, likovi počinju da shvataju da savršenstvo ne postoji, ali da upravo u nesavršenosti leži prava lepota života.

U glavnim ulogama pojavljuju se Antonela Vasić kao Barbara, Nina Mrđa kao Teodora, Olja Lević kao Ljubica i Ivan Đorđević Džudi kao Svetislav Zec. U seriji igraju i Duško Radović, Ivan Tomić i Bojana Kovačević.

„Savršen nered“ donosi osveženje na domaćoj sceni, spajajući humor, svakodnevne situacije i prepoznatljive likove u priču koja će nasmejati, ali i podsetiti na važne životne istine.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs/I.R.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

Region vesti