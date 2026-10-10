Haos oko Eurosonga se nastavlja! Još jedna zemlja odustala od učešća!
Češka je odlučila da se povuče sa Evrovizije zbog smanjenja budžeta za javnog emitera ČT.
Javni emiter ČT je saopštila da će propustiti takmičenje 2027. godine koje bi trebalo da se održi u Burgasu u Bugarskoj u maju naredne godine.
“Zastava Češke se neće vijoriti na sceni tokom Evrovizije 2027. godine. Ali zajedno ćemo navijati za ostale i nadamo se da ćemo se nekada ponovo sresti na Evroviziji”, navodi se u saopštenju ČT i dodaje da je Evrovizija veliki projekat koji podrazumeva značajne programske, produkcijske i organizacione zahteve.
Naglašeno je da se odluika o povlačenju sa Evrovizije odnosi na 2027. godinu i da će se naredna učešća procenjivati na godišnjem nivou.
Vlada Češke namerava da ukine TV pretplatu koju trenutno plaćaju domaćinstva i preduzeća za finansiranje Češke televizije i Češkog radija i da je zameni finansiranjem iz državnog budžeta.
Zajecaronline/Tanjug/J.V.
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