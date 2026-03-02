GRUBEŠIĆ NAJAVLJUJE EKSPLOZIJU RASTA: „2026. biće izuzetno uspešna i produktivna!“

“Očekujem da 2026. godina bude izuzetno uspešna i produktivna sa visokim rastom“, izjavio je Aleksa Grubešić, iznoseći optimistična očekivanja za naredni period.

Prema njegovim rečima, fokus će biti na intenziviranju aktivnosti, unapređenju rezultata i stvaranju uslova za stabilan i održiv napredak.

Grubešić ističe da su temelji za takav razvoj već postavljeni, te da se u 2026. godini očekuje konkretna realizacija planova i dodatno jačanje kapaciteta.

On naglašava da su disciplina, jasna strategija i kontinuirani rad ključni faktori za ostvarenje ambicioznih ciljeva, uz poruku da će naredna godina doneti nove prilike i značajne pomake.

Zajecaronline.com/Boronline.rs

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU

Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Lepa će pred svoju publiku izaći 16. aprila 2026. godine, a tada će Plava dvorana Sava Centra da sija najsjajnije.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere.