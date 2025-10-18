FURIOZNA IGRA NA KRALJEVICI! OFK Beograd PRESLIŠAO Kruševljane!
Fudbaleri OFK Beograda ubedljivo su pobedili Napredak rezultatom 4:0 (2:0) u meču 12. kola Superlige Srbije.
„Romantičari“ sa Stare Karaburme su sada treći na tabeli sa 19 bodova, a Napredak je ostao poslednji sa sedam poena.
Džej Enem je dao prva dva gola za nominalnog domaćina, u 18. i 39. minutu. Miljan Momčilović je povećao na 3:0 u 50. minutu, a Hugo Alba je postavio konačan rezultat u 72. minutu.
U narednom kolu OFK Beograd će gostovati IMT, dok će Kruševljani pod Bagdalom dočekati Vojvodinu.
OFK BEOGRAD – NAPREDAK 4:0 (2:0)
/Enem 17, 39, Momčilović 50, Ugo Alba 72/
STADION: Kraljevica u Zaječaru. SUDIJA: Stanko Ostraćanin.
FURIOZNA IGRA NA KRALJEVICI!
OFK BEOGRAD: Popović – Gobeljić (od 74. Despotovski), Pavlović, Đermanović, Stojanović – Momčilović, Cvetković (od 81. Marković) – Bezera (od 81. Kabić), Prucev, Ado (od 65. Ugo Alba) – Enem (od 74. Knežević).
NAPREDAK: Savić – Bukorac (od 46. Ignjatović), Šubert, Drobnjak – Bogdanovski (od 63. Tošeski), Krstić, Miletić, Vukajlović (od 63. Šarić) – Vulić, Bastajić (od 78. Hajdin -) -Bubanj (od 72. Kotlajić).
SUPERLIGA SRBIJE – 12. KOLO
Subota
OFK Beograd – Napredak 4:0 (2:0)
/Enem 17,39, Momčilović 50, Alba 71/
Javor – Radnik 17.00
Vojvodina – Radnički 1923 18.00
TSC – Partizan 18.30
Nedelja
Čukarički – Novi Pazar 15.30
Mladost – Železničar 17.00
Crvena zvezda – IMT 19.30
Spartak – Radnički Niš 19.30
Zaječaronline/E.B.
