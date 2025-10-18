FURIOZNA IGRA NA KRALJEVICI! OFK Beograd PRESLIŠAO Kruševljane!

Fudbaleri OFK Beograda ubedljivo su pobedili Napredak rezultatom 4:0 (2:0) u meču 12. kola Superlige Srbije.

„Romantičari“ sa Stare Karaburme su sada treći na tabeli sa 19 bodova, a Napredak je ostao poslednji sa sedam poena.

Džej Enem je dao prva dva gola za nominalnog domaćina, u 18. i 39. minutu. Miljan Momčilović je povećao na 3:0 u 50. minutu, a Hugo Alba je postavio konačan rezultat u 72. minutu.

U narednom kolu OFK Beograd će gostovati IMT, dok će Kruševljani pod Bagdalom dočekati Vojvodinu.

OFK BEOGRAD – NAPREDAK 4:0 (2:0)

/Enem 17, 39, Momčilović 50, Ugo Alba 72/

STADION: Kraljevica u Zaječaru. SUDIJA: Stanko Ostraćanin.

FURIOZNA IGRA NA KRALJEVICI!

OFK BEOGRAD: Popović – Gobeljić (od 74. Despotovski), Pavlović, Đermanović, Stojanović – Momčilović, Cvetković (od 81. Marković) – Bezera (od 81. Kabić), Prucev, Ado (od 65. Ugo Alba) – Enem (od 74. Knežević).

NAPREDAK: Savić – Bukorac (od 46. Ignjatović), Šubert, Drobnjak – Bogdanovski (od 63. Tošeski), Krstić, Miletić, Vukajlović (od 63. Šarić) – Vulić, Bastajić (od 78. Hajdin -) -Bubanj (od 72. Kotlajić).

SUPERLIGA SRBIJE – 12. KOLO

Subota

OFK Beograd – Napredak 4:0 (2:0)

/Enem 17,39, Momčilović 50, Alba 71/

Javor – Radnik 17.00

Vojvodina – Radnički 1923 18.00

TSC – Partizan 18.30

Nedelja

Čukarički – Novi Pazar 15.30

Mladost – Železničar 17.00

Crvena zvezda – IMT 19.30

Spartak – Radnički Niš 19.30

Zaječaronline/E.B.

