Fudbaleri Brazila u gostima ubedljivo savladali Južnu Koreju!

Fudbaleri Brazila deklasirali su kao gosti Južnu Koreju u prijateljskom meču rezultatom 5:0.

Brazil je u Seulu poveo u 13. minutu, posle akcije fudbalera koji igraju u engleskoj Premijer ligi.

Bruno Gimaraeš je bio asistent, a Estevao strelac. Na 2:0 je povećao Rodrigo u 42. minutu, asistent je bio Kazemiro.

U drugom poluvremenu su izabranici Karla Anćelotija nastavili da dominiraju terenom.

Estevao je drugim golom na meču u 48. minutu povećao na 3:0, a minut kasnije drugi gol na meču postiže i Rodrigo. Konačan rezultat postavio je Vinisijus Žunior u 77. minutu na asistenciju Mateusa Kunje.

Naredni prijateljski meč Brazil igra u utorak protiv Japana.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…