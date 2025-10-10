Izdvajamo Sport Vesti

10.10.2025.
foto: (AP Photo/Lee Jin-man)

Fudbaleri Brazila u gostima ubedljivo savladali Južnu Koreju!

Fudbaleri Brazila deklasirali su kao gosti Južnu Koreju u prijateljskom meču rezultatom 5:0.

Brazil je u Seulu poveo u 13. minutu, posle akcije fudbalera koji igraju u engleskoj Premijer ligi.

Bruno Gimaraeš je bio asistent, a Estevao strelac. Na 2:0 je povećao Rodrigo u 42. minutu, asistent je bio Kazemiro.

U drugom poluvremenu su izabranici Karla Anćelotija nastavili da dominiraju terenom.

Estevao je drugim golom na meču u 48. minutu povećao na 3:0, a minut kasnije drugi gol na meču postiže i Rodrigo. Konačan rezultat postavio je Vinisijus Žunior u 77. minutu na asistenciju Mateusa Kunje.

Naredni prijateljski meč Brazil igra u utorak protiv Japana.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

