Fudbaler Crvene zvezde Šavi Babika povređen! Očekuje ga pauza do dva meseca!

Fudbaler Crvene zvezde Šavi Babika povređen!

Fudbaler Crvene zvezde Šavi Babika doživeo je povredu i očekuje ga pauza do dva meseca, saopštio je danas beogradski klub. Kako se navodi na sajtu Crvene zvezde, Babika je povredu doživeo dan pred put na utakmicu protiv Porta.

“Babika je doživeo prelom fibule. Pred Zvezdinim fudbalerom je pauza do dva meseca, nakon čega se očekuje da će biti u konkurenciji za tim. Babiki želimo brz i uspešan povratak na teren”, saopštili su “crveno-beli”.

Fudbaler Crvene zvezde Šavi Babika povređen!

Babika je letos došao u Crvenu zvezdu, a za klub iz Ljutice Bogdana je odigrao pet utakmica.

Crvena zvezda će sutra gostovati Napretku u Kruševcu u 11. kolu Superlige Srbije.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!