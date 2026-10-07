Francuska očekuje najniži nivo proizvodnje vina u ovom veku

Francuska ove godine zbog ekstremnih letnjih vrućina i suša očekuje pad proizvodnje vina na 34,9 miliona hektolitara, što bi bio najniži nivo u ovom veku, saopštilo je francusko Ministarstvo poljoprivrede.

Proizvodnja će biti za dva odsto manja nego prošle godine, kada je takođe bila slaba, kao i za 14 odsto ispod proseka za period od 2021. do 2025. godine, prenosi Rojters.

Ministarstvo je navelo da pad proizvodnje proizlazi iz smanjenja površine pod vinogradima, kao i nižih prinosa zbog ekstremnih vremenskih uslova.

Francusku poljoprivredu ovog leta snažno su pogodili rekordni toplotni talasi i nedostatak padavina. Usled toga vlada je prošlog meseca najavila paket hitne pomoći poljoprivrednicima vredan više od milijardu evra.

Nacionalni institut za statistiku i ekonomska istraživanja (Insee) procenjuje da će ukupna poljoprivredna proizvodnja Francuske u 2026. pasti za oko četiri odsto.

Institut prognozira da će posledice letnjih toplotnih talasa smanjiti rast francuskog BDP-a za oko 0,1 procentni poen u 2026. godini.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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