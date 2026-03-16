Finale Galaksija kupa održaće se 27. i 28. marta u Zaječaru!

U finale ovogodišnjeg Galaksija kupa, najvećeg nacionalnog takmičenja elektrotehničkih srednjih škola u Srbiji, plasiralo se 30 timova iz 18 škola širom zemlje, a finalni događaj održaće se u Zaječaru 27. i 28. marta.

Prvog dana programa planiran je sajamski deo, kada učenici izlažu svoje projekte za žiri, partnere iz privrede i širu javnost, dok će narednog dana svoja rešenja prezentovati pred stručnim žirijem, saopšteno je iz Zajednice elektrotehničkih škola Srbije.

Na samom kraju biće proglašeni i pobednici koje će izabrati stručni žiri.

Pobednike očekuju vredne nagrade, kako individualno tako i za škole iz kojih dolaze.

Interesovanje učenika za ovogodišnje takmičenje je gotovo duplirano u odnosu na prošlu godinu.

Prijavljene su 34 škole sa čak 74 tima.

Iz godine u godinu ističe se i znatno podizanje kvaliteta tehnoloških inovacija timova koje rešavaju različite probleme savremenog života, u čemu je ključni faktor udruživanje obrazovanja i privrede.

Radovi učenika ove godine pokazuju snažan fokus na savremene tehnološke oblasti koje već menjaju industriju i svakodnevni život.

Najzastupljenija su rešenja iz oblasti Internet of Things (IoT), veštačke inteligencije, robotike i senzorskih sistema, kao i projekti koji razvijaju pametna rešenja za gradove, zdravstvo, poljoprivredu, mobilnost, zaštitu životne sredine i obrazovanje (Smart City, HealthTech, AgriTech, Mobility, Environmental Tech i EdTech).

12 od 30 projekata razvija IoT sisteme za pametne gradove, industriju i zdravstvo, dok svaki peti projekat koristi veštačku inteligenciju.

Šest projekata razvija asistivne tehnologije za osobe sa invaliditetom, uključujući pametne naočare, rukavice i kontrolere.

Pet projekata fokusirano je na robotiku i autonomne sisteme, od podvodnih dronova do autonomnih vozila.

Četvrtina projekata bavi se bezbednošću, posebno u saobraćaju i zdravstvu.

Galaksija kup danas predstavlja jednu od najvažnijih platformi koja povezuje obrazovanje, tehnologiju i privredu u Srbiji.

Program danas uključuje mnogo više od samog takmičenja.

Učenici na početku razvoja svojih ideja prolaze kroz regionalne Design Thinking radionice. Uz pomoć ove metodologije, koju koriste najveće tehnološke kompanije za razvoj svojih proizvoda, razvijaju svoja rešenja.

One su ove školske godine okupile veliki broj srednjoškolaca i njihovih nastavnika u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu.

Već od regionalnih radionica, svi timovi dobili su podršku svojih mentora.

Zajecaronline.com/Tanjug/ N.B.

