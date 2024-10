Festival malih pozorišnih nastavljen predstavom “Pupin – poslednji san”

Četvrti dan festivala obeležila predstava o srpskom naučniku – “Pupin – poslednji san”

Na Festivalu malih pozorišnih formi sinoć je izvedena duodrama Muzeja nauke i tehnike Beograd “Pupin-poslednji san”. U predstavi igraju Dušan Matejić i Vjera Mujović, koja je i autor teksta, dok režiju potpisuje Miloš Pavlović.

Ova duodrama predstavlja jedno moguće scensko viđenje Pupina – imaginarni susret majke Pijade i sina Mihajla. Mihajlo Pupin, jedan od najvećih svetskih naučnika, u dubokoj starosti, seća se svog života i postignuća – kao dečak, naučnik, patriota, imigrant i svedok važnih istorijskih događaja. Majka ga teši, sluša, umiruje narodnim umotvorinama, psalmima uspavljuje sina. Za ovu scensku igru o odnosu majke i sina, o odnosu prema znanju i učenju, patriotizmu, naciji i indentitetu, korišćeni su tekstovi iz Pupinove autobiografije, nagrađene Pulicerovom nagradom, srpske narodne književnosti, Novog zaveta, poslovica.

Muzejski teatar postaje sve popularniji način u približavanju kulturnog i istorijskog nasleđa. Prema rečima glumice i tekstopisca Vjere Mujović, ova interaktivna duodrama donosi publici novo i drugačije obrazovno iskustvo.

“Dramu sam napisala na osnovu Pupinove autobiografije za koju je dobio Pulicerovu nagradu, kao i njegove knjige Nova reformacija, ali tu su takođe narodne poslovice i epska poezija koje su okosnica našeg indentiteta i stub religije. Konkretno ono što je mene zanimalo i inspirisalo je upravo ta majka koja nije želela da njen sin bude pored nje, nego ga je terala od sebe. Bila je svesna njegove misije i pameti i to je redak slučaj u istoriji da imamo takvu ženu. Ono što me je posebno zanimalo je odnos nauke i religije. Pupin je iako naučnik bio duboko religiozan čovek. I eto to su neki putevi koji su me vodili da napišem ovaj komad. Na neki način ovo je i dokumentarno pozorište, i smatram da je Pupin shodno njegovim postignućima , bio inspirativniji i zanimljiviji nego da smo igrali neki drugi imaginarni lik“, rekla je glumica i autor teksta Vjera Mujović.

Za predstavu “Pupin-poslednji san”, muziku je uradio Rade Radivojević, a kostim Igor Todorović.

Na repertoaru Festivala, večeras je monodrama “Jefimija – Jelena Mrnjavčevič” u izvođenju kulturne scene “Male stvari” iz Trebinja. Komad je po tekstu Zvonimira Kostića režirao Željko Milošević. Ulogu Jefimije tumači glumica Tijana Nikolić.

Početak predstave je u 20 sati.

ZaječarOnline/O.B.