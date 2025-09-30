Festival folklora “Balkan širi kolo kraj Timoka” 4. i 5. oktobra u Zaječaru

Na Trgu oslobođenja u Zaječaru, u subotu i nedelju, 4. i 5. oktobra, biće održan 3. Međunarodni Balkanski festival folklora “Balkan širi kolo kraj Timoka”.

Učestvovaće više od 40 kulturno-umetničkih društava iz Srbije i Bugarske, sa oko 900 učesnika.

Prvog dana festivala, 4. oktobra, početak programa je u 16.00 časova.

Nastupiće: GFA “ZO-RA” iz Zaječara, KUD „Abraševićˮ iz Niša, KUD „Diša Đurđevićˮ, Vreoci (Lazarevac), Gradski KUD „Aleksinacˮ iz Aleksinca, FA „Rade Drainacˮ iz Blaca, KUD „Caribrodˮ iz Dimitrovgrada, kao i 7 KUD-ova iz Varne, Petrča, Čomakovaca, Mrčaeva, Donjeg Pasarela, Karlova i Drjanova u Bugarskoj.

Drugog dana Festivala, 5. oktobra, defile učesnika je u 11.00 časova, a početak programa je u 11.30 časova.

Nastupiće 14 srpskih KUD-ova iz Dubočana, Halova, Grljana, Zaječara, Gamzigrada, Vražogrnca, Rgotine, Nikoličeva, Glogovice, Selačke, Velikog Izvora, i Gradskova kao i 14 grupa iz bugarskih mesta: Kapitan Andreevo, Banja, Zlokučene, Strmen, Trigrad, Teteven, Sitovo, Devin, Varna, Kurtovo Konare, Smolnica, Stara Zagora, Jambol i Radilovo.

Organizator i pokrovitelj manifestacije „Balkan širi kolo kraj Timokaˮ je Grad Zaječar, a realizator je Ustanova Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilovićˮ Zaječar.

Zajecaronline/fb/Pozorište “Zoran Radmilović” / N.B.