Evo zašto su svinjska mast, slanina i luk zapravo korisni – nutricionisti objašnjavaju
Svinjska mast dugo je bila kontroverzna, ali njen sastav otkriva i korisne osobine. Sadrži oko 40% zasićenih, 50% mononezasićenih i 10% polinezasićenih masti, bogata je vitaminima A, D i E. Masnoće iz svinjske masti pomažu apsorpciju vitamina, a kolesterol se pod uticajem UV zraka pretvara u vitamin D, važan za kosti.
Zbog visoke tačke dimljenja, svinjska mast je odlična za kuvanje i prženje. Važno je, međutim, ne preterivati – masnoće bi trebalo da čine najviše 30% dnevnog unosa kalorija.
Slanina – umereno i pažljivo
Slanina je bogata mononezasićenim mastima (oko 50%), sličnim onima u maslinovom ulju, kao i proteinima i mineralima poput selena, gvožđa i cinka. Iako sadrži i zasićene masti, naučna istraživanja ne dokazuju direktnu vezu sa bolestima srca.
foto: Pixabay
Upozorenja: slanina je često slana i može sadržati nitrite i nitrate, koji se pri visokim temperaturama pretvaraju u štetne supstance. Preporuka je: birati prirodniju slaninu, jesti je umereno i izbegavati previše visokih temperatura pri prženju.
Luk – prava nutritivna bomba
Luk je low-calorie hrana (oko 44 kalorije po glavici) bogata vitaminom C, B vitaminima, kalijumom, antioksidansima i protivupalnim jedinjenjima. Njegove prednosti uključuju:
- smanjenje lošeg holesterola i triglicerida
- regulaciju krvnog pritiska
- zaštitu od zgrušavanja krvi
- stabilizaciju šećera u krvi
- antimikrobno dejstvo
- podršku crevnoj flori i imunitetu
Redovna konzumacija luka značajno doprinosi zdravlju i može se jesti svakodnevno.
Ključ zdrave ishrane
Svinjska mast, slanina i luk mogu imati svoje mesto u modernoj ishrani, ali uz umerenost i pravi izbor. Mast i slanina nisu za svakodnevno preterivanje, dok je luk potpuno siguran za redovnu upotrebu.
Balans između tradicionalnog i modernog pristupa čini osnovu zdrave ishrane.
Zajecaronline/Najžena/ N.B.
