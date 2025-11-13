Evo zašto su svinjska mast, slanina i luk zapravo korisni – nutricionisti objašnjavaju

Svinjska mast dugo je bila kontroverzna, ali njen sastav otkriva i korisne osobine. Sadrži oko 40% zasićenih, 50% mononezasićenih i 10% polinezasićenih masti, bogata je vitaminima A, D i E. Masnoće iz svinjske masti pomažu apsorpciju vitamina, a kolesterol se pod uticajem UV zraka pretvara u vitamin D, važan za kosti.

Zbog visoke tačke dimljenja, svinjska mast je odlična za kuvanje i prženje. Važno je, međutim, ne preterivati – masnoće bi trebalo da čine najviše 30% dnevnog unosa kalorija.

Slanina – umereno i pažljivo

Slanina je bogata mononezasićenim mastima (oko 50%), sličnim onima u maslinovom ulju, kao i proteinima i mineralima poput selena, gvožđa i cinka. Iako sadrži i zasićene masti, naučna istraživanja ne dokazuju direktnu vezu sa bolestima srca.