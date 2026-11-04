EU: Pobeda Studentske liste otvara mogućnost za deblokadu dela sredstava iz Plana rasta, ali Srbija rizikuje trajni gubitak 265 miliona evra

Pobeda Studentske liste na izborima u Srbiji otvara mogućnost za deblokadu sredstava iz evropskog Plana rasta. Čiju je isplatu Evropska komisija zadržala zbog demokratskog nazadovanja, prenosi RTS. Međutim, zbog neispunjavanja reformskih obaveza u vreme prethodne vlasti, Srbija bi do kraja godine mogla trajno da izgubi oko 265 miliona evra. Izjavio je visoki zvaničnik EU uoči objavljivanja godišnjeg izveštaja o proširenju.

Prema podacima iznetim na neformalnom brifingu, Srbija je već trajno izgubila 40,8 miliona evra. I to, zbog isteka prvog dodatnog roka za sprovođenje reformi. Krajem godine ističe i drugi “grejs” period, što bi moglo da dovede do gubitka još oko 224 miliona evra, piše RTS.

„Veoma je verovatno da će i taj novac biti izgubljen“, naveo je zvaničnik, naglašavajući da se sredstva izgubljena zbog isteka rokova ne mogu naknadno povući.

Od ukupno oko 1,6 milijardi evra predviđenih za Srbiju u okviru Plana rasta, do sada je isplaćeno samo 168 miliona evra predfinansiranja.

Zvaničnik je objasnio da postoje dve kategorije neisplaćenog novca iz Plana rasta. Sredstva koja Srbija trajno gubi zbog neispunjavanja reformskih obaveza u predviđenim rokovima i sredstva za reforme koje su već sprovedene. A čija je isplata zadržana zbog ocene Komisije o demokratskom nazadovanju.

Za ovu drugu kategoriju novac je i dalje na raspolaganju i mogao bi da bude isplaćen ukoliko Komisija proceni da su ponovo ispunjeni neophodni demokratski preduslovi.

Međutim, sama promena vlasti neće biti dovoljna za automatsku deblokadu sredstava.

„Ne možemo jednostavno da kažemo državama članicama da sada imamo novu vladu i da zato treba isplatiti novac. Moraju da budu ispunjeni odgovarajući uslovi“, poručio je zvaničnik EU

Zajecaronline/N1/RTS/J.V.

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