Đoković bez glavnog trenera: ”Osećam da imam ono što mi je potrebno”

Srpski teniser Novak Đoković rekao je posle plasmana u treće kolo mastersa u Indijan Velsu da trenutno nema prvog trenera jer nije spreman da u ovoj fazi karijere dovede nekog potpuno novog.

“Nemam nikoga koga bih mogao da nazovem prvim trenerom u ovom momentu. I ja sam u redu sa tim. Osećam da imam ono što mi je potrebno. Ne mislim da sam sada spreman u ovoj fazi karijere da dovedem nekog potpuno novog i da sa njim prođem kompletan proces upoznavanja”, rekao je Đoković posle pobede nad Kamilom Majžakom u drugom kolu Indijan Velsa.

Srbin, koji će uskoro napuniti 39 godina, ističe da i dalje želi da bude što bolji na terenu.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!