DOKAZANO: Samo 5 MINUTA VEŽBANJA dnevno smanjuje rizik od smrti za 32%!

Čak i samo 5 minuta dnevne fizičke aktivnosti može značajno smanjiti rizik od prerane smrti.

Iako stručnjaci i dalje preporučuju najmanje 150 minuta umerenih vežbi nedeljno, nova studija objavljena u časopisu „The Lancet“ pokazuje da i minimalne količine vežbanja donose značajne zdravstvene benefite.

Istraživanje je obuhvatilo 40.327 učesnika u dobi od 55 do 70 godina iz Norveške, Švedske i SAD-a. Učesnici su najmanje tri dana nosili akselerometre kako bi se pratila njihova fizička aktivnost i vreme provedeno sedeći, a posmatrani su prosečno osam godina, tokom kojih je zabeleženo 4.895 smrtnih ishoda.

DOKAZANO!

Ključni nalazi istraživanja su:

-Dodatnih 5 minuta umerenog vežbanja dnevno smanjuje smrtnost za 6%.

-Dodatnih 10 minuta dnevno smanjuje smrtnost za 8,8%.

-Za osobe koje prethodno nisu bile fizički aktivne, samo 5 minuta vežbanja dnevno smanjuje smrtnost za 32%, dok 10 minuta ili više donosi pad smrtnosti od 42%.

-Smanjenje vremena provedenog sedeći za samo 30 minuta dnevno smanjuje ukupnu smrtnost za 3%.

Čak i kratke vežbe poboljšavaju cirkulaciju i metabolizam, posebno smanjujući rizik od kardiovaskularnih bolesti, navodi Msn.

Već nekoliko minuta hodanja ili stajanja tokom dana može značajno doprineti boljem zdravlju i dugovečnosti.

