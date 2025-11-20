Dodala samo tri sastojka u vrelu vodu – i kupatilo je zasijalo kao nikad!

Pločice mogu ponovo zasijati bez skupih sredstava. Sve što vam treba je vrela voda i tri sastojka koja već imate u kući.

Zašto vrela voda?

Vruća voda razgrađuje prljavštinu, dezinfikuje površine i pojačava efekat ostalih sastojaka.

Tri ključna sastojka:

soda bikarbona – uklanja naslage bez grebanja sirće – skida kamenac i mrlje od sapuna deterdžent – daje dodatnu snagu čišćenju i prijatan miris

Kupatilo je zasijalo kao nikad!

Kako se koristi:

Zagrejte vodu do ključanja.

U posudu dodajte 2 kašike sode, pola šolje sirćeta i nekoliko kapi deterdženta.

Nanesite na pločice i ostavite nekoliko minuta.

Pređite sunđerom ili četkom, pa isperite toplom vodom.

Brz rezultat:

Pločice odmah postaju svetlije, sjajne i bez mrlja – potpuno prirodno i bez agresivnih hemikalija.

Dodatni savet:

Pređite mikrofiber krpom za završni sjaj poput „novo postavljenih pločica“.

Zajecaronline/Najžena/ N.B.

