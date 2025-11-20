Dodala samo tri sastojka u vrelu vodu – i kupatilo je zasijalo kao nikad!
Pločice mogu ponovo zasijati bez skupih sredstava. Sve što vam treba je vrela voda i tri sastojka koja već imate u kući.
Zašto vrela voda?
Vruća voda razgrađuje prljavštinu, dezinfikuje površine i pojačava efekat ostalih sastojaka.
Tri ključna sastojka:
- soda bikarbona – uklanja naslage bez grebanja
- sirće – skida kamenac i mrlje od sapuna
- deterdžent – daje dodatnu snagu čišćenju i prijatan miris
Kupatilo je zasijalo kao nikad!
Kako se koristi:
- Zagrejte vodu do ključanja.
- U posudu dodajte 2 kašike sode, pola šolje sirćeta i nekoliko kapi deterdženta.
- Nanesite na pločice i ostavite nekoliko minuta.
- Pređite sunđerom ili četkom, pa isperite toplom vodom.
Brz rezultat:
Pločice odmah postaju svetlije, sjajne i bez mrlja – potpuno prirodno i bez agresivnih hemikalija.
Dodatni savet:
Pređite mikrofiber krpom za završni sjaj poput „novo postavljenih pločica“.
Zajecaronline/Najžena/ N.B.
